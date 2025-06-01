Также создатели рассказали о сюжете научно-фантастического фильма ужасов.

Оскароносный мексиканский режиссер Гильермо дель Торо снял новый фильм "Франкенштейн" по мотивам классического романа английской писательницы Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей", который был написан еще в 1818 году. А сегодня, 1 июня, Netflix представил официальный тизер к ленте. Также стало известно, когда следует ожидать премьеру на больших экранах.

Главные роли сыграют актеры Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Миа Гот, Феликс Каммерер, а также Чарльз Дэнс и Кристоф Вальц. "Франкенштейна" должны увидеть зрители уже в ноябре этого года.

"Гильермо дель Торо адаптирует классическую историю Мэри Шелли о Викторе Франкенштейне, блестящем, но эгоистичном ученом, который оживляет существо в ужасном эксперименте, что в итоге приводит к гибели как создателя, так и его трагического творения", - отмечают создатели фильма.

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К слову, основные съемки начались еще в феврале 2024 года в Торонто и завершились осенью.

Напомним, ранее Netflix представил официальный трейлер третьего сезона сериала "Игра в кальмара". Он выйдет уже 27 июня этого года.

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