Десятки самолетов загорелись на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Служба безопасности Украины (СБУ) отработала сегодня сразу по четырем военным аэродромам Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН источники в спецслужбе, сейчас самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново"."Благодаря Малюку (Василию Малюку, главе СБУ - УНИАН) в РФ теперь поняли истинное значение слова "демилитаризация"", - отметил собеседник.

Как сообщал УНИАН, СБУ проводит масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу РФ. Дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города.

Видео дня

Уже отмечалось о поражении более 40 самолетов, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Так, на одном видео было видно, как пылает аэродром "Белая" в Иркутской области и слышно голос главы СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка, который комментирует "хлопок".

По данным источников УНИАН, эта уникальная спецоперация получила название "Паутина". Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более чем $2 млрд.

Атака на "Оленью"

Ранее очевидцы в соцсетях заявили, что дроны, которые атаковали аэродром "Оленья" под Мурманском, не прилетели туда из Украины. Они стартовали из кузова фуры, которая привезла их в этот район. "Фура в Оленегорске стоит на заправке. Приехал водитель - он бегает, мечется. У него из-под тента, из грузовика дроны вылетают и летят в сторону Высокого (поселок при авиабазе - УНИАН). Там ГАИшники его сейчас повязали. Он говорит: "Мне сказали точку - сюда приехать. Меня встретят". Он приехал - и дроны вылетают один за другим", - сказал закадровый голос на одном из видео, снятых очевидцами.

Вас также могут заинтересовать новости: