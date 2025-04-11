Страны не могут определиться с возможной численностью войск и срокамии их создания.

Страны-участницы "коалиции желающих" все еще не могут определиться с двумя критическими вопросами миротворческой миссии в Украине - возможной численностью войск и сроками их создания.

Как пишет Breaking Defense, ряд противоречий между отдельными странами также угрожает сорвать прогресс. Главным из них является требование Финляндии предоставить гарантии безопасности со стороны США, несмотря на то, что Вашингтон решительно заявляет, что не заинтересован в предоставлении таких гарантий или содействии любым силам, которые разместят американские войска на украинской земле.

Как отмечает издание, хотя министр обороны Великобритании Джон Хили во время своего выступления на встрече министров обороны в штаб-квартире НАТО заявил, что миротворческие силы "станут надежным и заслуживающим доверия механизмом обеспечения безопасности, чтобы любой мир, достигнутый в результате переговоров, принес то, что обещал президент Трамп, - прочный мир для Украины", однако при этом не раскрыл никаких подробностей о том, когда эти силы могут быть введены в действие или какова их возможная численность.

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Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что ряд стран рассматривают возможность создания национальных войск, которые могли бы войти в состав будущих миротворческих сил. При этом он не назвал конкретно ни одной страны и отказался комментировать возможные сроки формирования таких сил.

В целом, эти силы еще предстоит "детально обсудить", добавил он, хотя и намекнул, что Латвия могла бы внести свой вклад в их создание путем обучения. "Есть несколько аспектов, но я не хотел бы слишком распространяться об этом до того, как мы примем решение", - пояснил он.

Спрудс также заявил, что в Европе насчитывается около двух миллионов солдат, но любые силы поддержки должны быть "адаптированы" к "конкретным обстоятельствам" в соответствии с условиями прекращения огня и мирных соглашений.

При этом, как отмечает Breaking Defense, Финляндия колеблется в вопросе о том, стоит ли вообще участвовать в силах обеспечения безопасности. Так, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отметил, что ключ к принятию решения Хельсинки находится в руках США.

"Мы считаем, что Соединенные Штаты по-прежнему играют решающую роль в обеспечении прочной безопасности, и поэтому мы подчеркиваем, что США должны каким-то образом участвовать в этом", - сказал он.

Министр обороны Швеции Пал Йонсон заявил, что "важно" понять, как силы по обеспечению безопасности могут потенциально повлиять на деятельность НАТО в области "обороны и сдерживания", прежде чем принимать на себя обязательства по их созданию.

"Я не исключаю возможности того, что Швеция примет участие, но есть ряд вопросов, которые нам необходимо прояснить", - добавил он.

Миротворцы в Украине - новости

Ранее министр обороны Британии Джон Хили озвучил четыре цели для сил обеспечения безопасности в Украине.

Во-первых - обеспечить безопасное небо. Во-вторых, обеспечить безопасное море. В-третьих, поддержать мир на суше, и в-четвертых - поддержать Вооруженные силы Украины, чтобы они стали сильнейшим средством сдерживания.

Однако все может зайти в тупик, если не коалиция заручится поддержкой США, пишет Bloomberg. Лидеры ЕС считают, что лучшей защитой для Украины являются гарантии безопасности США.

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