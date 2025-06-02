По его словам, Служба Безопасности Украины сделала "подарок" своим дипломатам.

Россия должна будет изменить свой подход к переговорам с Украиной после успешной ликвидации стратегической авиации со стороны СБУ, считает ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко. По словам авиаэксперта, эта операция буквально — "подарок" для украинской дипломатии.

"Удары по стратегической авиации РФ означают, что россияне должны значительно скромнее вести себя на переговорах о перемирии и завершении войны", - отметил он в эфире "Киев24".

Романенко подчеркивает, что Россия будет "вынуждена" уменьшить интенсивность массированных ударов по Украине. Оккупанты ощутят последствия, даже если были поражены, к примеру, всего десять самолетов Ту-95МС, которые являются основными ударными самолетами РФ.

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Другие новости об операции СБУ

Ранее УНИАН сообщал, что РФ ищет, где готовили атаку на аэродромы. К примеру, в Челябинске уже прошли обыски на складах. В сети предположили, что собирать контейнеры с дронами-камикадзе могли в складском помещении на Свердловском тракте.

Бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан Кротевич, в свою очередь, объяснил, в чем особая ценность операции "Паутина", кроме уничтожения самолетов.

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