В ход пошли квадрокоптеры и дроны типа "крыло".

Во время атаки дронов на аэродромы РФ были задействованы беспилотники, которые натренировали с использованием технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщает Clash Report.

"В прошлом году украинская военная разведка сканировала российские бомбардировщики и учила искусственный интеллект распознавать их и выполнять алгоритмы автоматического пикирования. Сегодня мы видим результаты", - пишет издание.

Отмечается, что во время атаки были использованы беспилотники двух типов - классические квадрокоптеры вертикального взлета и беспилотники типа "крыло", которые запускаются с мини-катапульты.

Видео дня

Источники УНИАН также получили детальные снимки беспилотников, которые были использованы в этой атаке:

Атака дронов по России: что известно

Как писал УНИАН, сегодня днем сразу несколько военных аэродромов в разных регионах России атаковали ударные дроны. В частности удары были нанесены по авиабазе "Оленья" в Мурманской области и авиабаза "Белая" аж в Иркутской области. По данным источников УНИАН, удалось уничтожить или повредить более 40 российских самолетов, включая дефицитные стратегические бомбардировщики.

В отличие от предыдущих украинских атак на российские аэродромы, на этот раз беспилотникам не пришлось лететь тысячи километров аж из Украины. Дроны привезли фурами поближе к аэродромам, и уже там дроны поднялись в небо и внезапно атаковали самолеты.

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