Во время спецоперации "Паутина" было использовано 117 дронов, которыми управляло такое же количество операторов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
"Можно сказать уверенно, что это абсолютно уникальная операция. Самое интересное - и уже сейчас это можно говорить публично - "офис" нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей", - сказал президент.
Зеленский подтвердил информацию СБУ о том, что было поражено 34% стратегических ракетоносцев государства-агрессора.
По его словам, на этапе подготовки наши люди действовали на территории разных российских регионов - в трех часовых поясах. Но накануне операции их вывезли из России, и сейчас они в безопасности.
Вместе с тем президент дал понять, что непосредственно во время ударов по целям дроны действовали не автономно, а были управляемы операторами.
"Всего в операции было использовано 117 дронов. И соответствующее количество операторов дронов работало", - сказал он.
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