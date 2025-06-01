Президент заверил, что всех, кто помогал готовить операцию, вовремя вывели из России.

Во время спецоперации "Паутина" было использовано 117 дронов, которыми управляло такое же количество операторов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Можно сказать уверенно, что это абсолютно уникальная операция. Самое интересное - и уже сейчас это можно говорить публично - "офис" нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей", - сказал президент.

Зеленский подтвердил информацию СБУ о том, что было поражено 34% стратегических ракетоносцев государства-агрессора.

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По его словам, на этапе подготовки наши люди действовали на территории разных российских регионов - в трех часовых поясах. Но накануне операции их вывезли из России, и сейчас они в безопасности.

Вместе с тем президент дал понять, что непосредственно во время ударов по целям дроны действовали не автономно, а были управляемы операторами.

"Всего в операции было использовано 117 дронов. И соответствующее количество операторов дронов работало", - сказал он.

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