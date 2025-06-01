С точки зрения экономической эффективности диверсионная операция Украины не имеет себе равных.

Вследствие массированного удара Службы безопасности Украины по российским аэродромам было повреждено более 40 самолетов, включая бомбардировщики А-50, Ту-95 и Ту-22М3. Как пишет Clash Report, это свидетельствует о полном провале в обеспечении безопасности стратегических аэродромов России.

"Ни ангаров, ни помех, ни вооруженной охраны. Массовые потери", - отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что с точки зрения экономической эффективности диверсионная операция Украины не имеет себе равных.

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Так, если один украинский FPV-беспилотник может стоить всего $300-$600, то, например, модернизированный российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС стоит более 100 миллионов долларов.

"Это более чем 100 000-кратный разрыв в стоимости", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, уничтожение бомбардировщиков Ту-95МС, которые остаются основой стратегической авиации России, является мощнейшим ударом по российскому военному престижу и ядерной доктрине.

Если Россия лишится этих самолетов, это приведет к ослаблению потенциала ядерного удара, резкому сокращению обычных атак дальнего радиуса действия, росту зависимости от меньших Ту-22М3.

Также отмечается, что быстро заменить их Россия не сможет - ПАК ДА еще не готов.

Спецоперация СБУ

Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ. Дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города. ак сообщили УНИАН источники в спецслужбе, сейчас самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

По данным источников УНИАН, эта уникальная спецоперация получила название "Паутина". Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более чем $2 млрд.

Ранее очевидцы в соцсетях заявили, что дроны, которые атаковали аэродром "Оленья" под Мурманском, не прилетели туда из Украины. Они стартовали из кузова фуры, которая привезла их в этот район.

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