Самолеты F-16 и Mirage 2000 Украины и НАТО будут координироваться в единой цифровой системе.

Украина подписала лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО. Это позволит нам координировать работу всех наших систем противовоздушной обороны вместе с самолетами. Об этом заявил заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Анатолий Храпчинский в эфире "Radio NV".

"На самом деле, если мы говорим о данной возможности, то некоторые страны очень долгое время боролись за право получить такие протоколы для того, чтобы координировать свои средства, даже те американские, которые они закупали. В принципе мы говорим о том, что эта система позволит нам координировать работу всех наших систем противовоздушной обороны вместе с самолетами", - заявил он.

По словам эксперта, таким образом, мы готовы принимать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab, которые нам обещала Швеция, потому что уже есть полная инфраструктура для того, чтобы их использовать.

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И именно они, как пояснил Храпчинский, будут основным элементом этой системы, потому что смогут выявлять любые угрозы, координировать наши действия по перехвату этих угроз, их уничтожению или планированию операций даже на глубину до 500 км по территории РФ.

"То есть давайте поймем, что получение определенных возможностей по использованию западного вооружения без ограничения дальности, плюс возможность использовать протоколы, которые позволят нашим самолетам F-16 получить статус сразу же четвертого поколения, потому что мы сможем работать дальнобойными ракетами с этих самолетов, не имея средств радиолокации на борту самого F-16... И это нам позволяет, например, получив информацию с самолета дальнего радиолокационного обнаружения, зафиксировать цели, выпустить с ближайшего самолета F-16 ракету и уничтожить российский самолет. Поэтому, в принципе, здесь есть уже определенные возможности, которые позволяют нам более интересные операции выполнять. Поэтому, в принципе, мы можем говорить о том, что мы как можно ближе стали к стандартам НАТО по авиации", - рассказал эксперт.

Украинские F-16 подключат к программному обеспечению НАТО

Как сообщал УНИАН, самолеты Украины F-16, Mirage 2000 и НАТО будут координироваться в единой цифровой системе. Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, что Украина подписала лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО - Системный интерфейс Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).

"Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 - "военного Wi-Fi" НАТО, который обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot), которые предоставлены в качестве международной военной помощи", - отметила она.

Чиновница добавила, что CSI использует большинство стран НАТО, поэтому "ее внедрение обеспечит полную совместимость с партнерами".

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