Президент определил задачи на ближайшее время, а также позиции перед встречей в Стамбуле.

Во время нового раунда переговоров между Украиной и Россией, который запланирован на понедельник, 2 июня, украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram после доклада министра обороны, министра иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины.

"Наша оборона, наши активные действия и наша дипломатия. Делаем все для того, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наших людей", - отметил он.

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По словам главы государства, он определил задачи на ближайшее время, а также позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник.

"Первое - полное и безусловное прекращение огня. Второе - освобождение пленных. Третье - возвращение похищенных детей. И, чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность, - готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры. Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры в Стамбуле

Вчера Зеленский заявлял об отсутствии четкой информации о том, с чем российская делегация собирается в Стамбул на новые переговоры.

"По состоянию на это время нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас - нет, у Турции, США - нет, как и у других партнеров. И пока это выглядит не очень серьезно", - рассказал он.

Президент добавил, что именно этот вопрос накануне обсуждал с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Зеленского, украинская власть вместе с европейскими партнерами и США готовится к новым дипломатическим шагам.

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