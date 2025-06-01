Кличко во Франкфурте получил премию за права человека имени Франца Верфеля и встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом

Мэр Киева Виталий Кличко во Франкфурте получил премию за права человека имени Франца Верфеля, которой отмечает немецкий Фонд "Центр против изгнаний". А также поговорил с Федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом о дальнейшей поддержке Украины. Об этом Кличко сообщил в в своем Telegram-канале.

"Я благодарен немецкому фонду "Центр против изгнаний" за награждение премией за права человека имени Франца Верфеля. Церемония состоялась в самом известном соборе Франкфурта - Паульскирхе. В ней приняли участие и выступили председатель Фонда Кристиан Вагнер, мэр Франкфурта Майк Джозеф, премьер Гессена Борис Рейн. И Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус, - написал мэр Киева - Обращаясь к гостям мероприятия я подчеркнул, что эта премия - награда для всех киевлян, народа Украины, который героически противостоит кровавому агрессору. И от того, как завершится война в Украине, зависит будущее всей Европы, ее безопасность и стабильность. Потому что, если дать Путину возможность реализовать агрессивные планы в Украине, следующими целями могут стать страны Европы", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что сегодня критический момент, который требует чрезвычайных действий в помощи Украине. Более строгих санкций против России, ее энергетического и финансового секторов, конфискацию замороженных российских активов.

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"Только оперативные эффективные действия помогут остановить агрессора. Единая и сильная Европа невозможна без свободной и успешной Украины! Как и все украинцы, я верю в наше общее европейское демократическое будущее! Главной ценностью которого является человек, его свободы и права. В частности, на мирную и безопасную жизнь", - подчеркнул Кличко.

Также состоялась отдельная встреча мэра украинской столицы с Федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом. Говорили о дальнейшей поддержке Украины.

"Я отметил, что мы благодарны Германии, ее народу за военную и экономически-финансовую помощь Украине. В сегодняшних чрезвычайных обстоятельствах наши партнеры должны действовать более решительно. Времени на размышления и колебания нет! Нужны такие действия в поддержке Украины, чтобы лишить Путина военной инициативы, возможности диктовать свои условия. Только так мы можем достичь прекращения огня, - отметил мэр Киева - Также, убежден, что эффективные гарантии безопасности - необходимое условие для экономического восстановления Украины. Речь идет не только о восстановлении того, что разрушил агрессор. Украина должна продолжить процесс реформ. Своей трансформации в действительно демократическое, экономически развитое государство. - Полноправного члена ЕС. Об этом говорят и наши партнеры. И в борьбе именно за такое государство гибнут сегодня наши отважные защитники", - написал Виталий Кличко.

Премия за права человека немецкого Фонда "Центр против изгнаний", как отметило жюри, признает преданность мэра Киева Виталия Кличко свободе, демократии и правам человека - как в Украине, так и на международной арене.