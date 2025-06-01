СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ.

Показано фото главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка во время проведения спецоперации "Паутина", в ходе которой Украина поразила 41 самолет стратегической авиации РФ. Снимок УНИАН предоставили источники с спецслужбе.

"Историчность момента зашкаливает! Фото заряжено на новую "супербавовну" в РФ. Глава СБУ Малюк во время проведения спецоперации "Паутина", - прокомментировал собеседник.

Напомним, что СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ. В частности, спецслужба отработала сегодня сразу по четырем военным аэродромам Российской Федерации. "Хлопок" устроили на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Уникальная спецоперация получила название "Паутина". Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более чем $2 млрд.

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Спецоперацию "Паутина" готовили более полутора лет. Контролировал ход операции лично президент Владимир Зеленский, а реализовывал замысел Малыш и коллектив СБУ.

По данным источников, операция была сверхсложной с логистической точки зрения. Так, СБУ сначала переправила в Россию FPV-дроны, а впоследствии - мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики.

Кроме того, собеседники в СБУ подчеркнули, что люди, которые принимали участие в этой исторической спецоперации, уже давно вернулись в Украину. Поэтому, если путинский режим показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории.

Украина ударила по главным военным аэродромам РФ - важные новости

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины (СБУ) отработала сегодня, 1 июня, сразу по четырем военным аэродромам РФ. Были поражены самолеты на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Кроме того, украинские дроны впервые атаковали Сибирь. Об атаке на регион заявил в Telegram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он заявил, что была атака дронов на воинскую часть в поселке Среднее.

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