Все перечисленные истребители были испытаны в боях.

С тех пор как мир познакомился с первым реактивным истребителем - Me 262, который немцы использовали в 1944 году в конце Второй мировой войны, - он знает, насколько важны воздушные силы. Скорость в сочетании с огневой мощью может сделать многое на поле боя.

Издание Slash Gear пишет, что после нескольких лет эволюции истребители стали неотъемлемой частью военного арсенала любой страны.

Boeing F-15EX Eagle II - 2,5 Маха

F-15EX Eagle II, построенный компанией Boeing в 2021 году, представляет собой модернизированную версию самолета McDonnell Douglas F-15 Eagle. Компания планирует ускорить производство F-15EX Eagle II, чтобы пополнить парк ВВС США. Кроме того, ожидается поставка F-15EX Eagle II в Израиль, Катар, Японию, Саудовскую Аравию и Польшу.

Видео дня

Boeing F-15EX Eagle II может развивать максимальную скорость в 2,5 Маха благодаря двум двигателям General Electric F110-GE-129. Его грузоподъемность составляет 29 500 фунтов, а дальность полета - 2 762 мили. Длина F-15EX Eagle составляет 63,8 фута, высота - 18,5 фута, а ширина - 42,8 фута. Потолок этого истребителя составляет 60 000 футов, а пустой вес - 31 700 фунтов в ангаре. Максимальная нагрузка, с которой он может взлететь, составляет 81 000 фунтов.

McDonnell Douglas F-15 Eagle - 2,5 Маха

Этот самолет поступил на вооружение в середине 1970-х годов. McDonnell Douglas F-15 Eagle мог развивать максимальную скорость до 1,6 Маха на высоте 10 000 футов и около 2,5 Маха на высоте 45 000 футов.

Он оснащен двумя турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney F-100 с дожиганием, каждый из которых обеспечивает тягу в 25 000 фунтов. Его длина составляет 58,2 фута, высота - 16,6 фута, ширина - 42,10 фута, а вес - 58 000 фунтов. Eagle может быть оснащен различным вооружением, включая 20-мм пушку M61A1 Vulcan, ракеты AIM-7 Sparrow и AIM-9 Sidewinder, а также 15 000 фунтов дополнительных ракет и бомб. Дальность полета этого самолета составляет 3450 миль.

Он также оснащен передовой авионикой и сенсорными технологиями, как головной дисплей, который видно при любом освещении, и доплеровский радар, позволяющий истребителю смотреть вверх и вниз, не сбиваясь с курса, передовыми системами связи, навигации и радиоэлектронной борьбы, способными автоматически обнаруживать врага.

Dassault Mirage 2000 - 2.2+ Маха

Mirage 2000 - французский одномоторный истребитель четвертого поколения, построенный Dassault Aviation. Первый прототип поднялся в небо 10 марта 1978 года, но потребовалось еще шесть лет, чтобы самолет поступил на вооружение французских ВВС в 1984 году. По данным Dassault, из 600 Mirage 2000 50% поставили Бразилии, Индии, Египту, Перу, Катару, Тайваню и ОАЭ.

Mirage 2000 может развивать максимальную скорость более 2,2 Маха. Мощность обеспечивается турбовентиляторным реактивным двигателем SNECMA M53, который обеспечивает около 20 000 фунтов тяги. Он имеет длину 47 футов, ширину 29,9 футов и может подниматься на высоту 60 000 футов. Mirage 2000 оснащен парой 30-мм пушек и может нести дополнительную нагрузку до 38 500 фунтов.

Lockheed Martin/General Dynamics F-22 Raptor - 2,25 Маха

F-22 Raptor, созданный Lockheed Martin, - один из лучших истребителей компании. Этот истребитель-невидимка впервые поднялся в воздух 7 сентября 1997 года. F-22 оснащен одной из самых современных кабин, когда-либо созданных для истребителей, а также его сложно обнаружить радарами.

Два турбовентиляторных двигателя Pratt & Whitney F119-PW-100 вырабатывают 35 000 фунтов тяги по отдельности и дают F-22 возможность достичь максимальной скорости 2,25 Маха.

Eurofighter Typhoon – 2 Маха

Eurofighter Typhoon официально самый передовой боевой самолет. Этот истребитель, созданный Airbus, BAE Systems и Leonardo, совершил первый полет в 1994 году.

Он может развивать максимальную скорость 2.0 Маха и имеет потолок 55 000 футов. Этот боевой самолет с множеством функций разработан с учетом аэродинамики и может поражать врагов в воздухе и на земле. Он оснащен двумя двигателями Euro Jet 200 производства Rolls-Royce, MTU, Avio Aero и ITP Aero и обеспечивает тягу в 20 000 фунтов. Корпус из 15% металла повышает его скрытность и защищает от обнаружения радаром. Он оснащен датчиком E-SCAN, инфракрасным датчиком, многофункциональной системой DID, подсистемой средств защиты, функцией идентификации "свой-чужой", дисплеем на лобовом стекле и другими функциями.

Lockheed Martin/General Dynamics F-16 Fighting Falcon – 2 Маха

Самолет General Dynamics F-16 Fighting Falcon введен в эксплуатацию в 1979 году. Более 3000 самолетов F-16 обслуживают 29 стран, среди которых США, Нидерланды, Норвегия и Дания.

Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon оснащен одним двигателем General Electric F110-GE-129 или Pratt and Whitney F100-PW-229. Этот самолет может развивать максимальную скорость 2 Маха и имеет пустой вес 9000 килограммов. F-16 в длину 15 метров, ширину 10 метров и высоту пять метров. Он может похвастаться максимальным потолком 55 000 футов, а дальность - до 1407 миль.

Кроме того, он оснащен одной 20-мм многоствольной пушкой M-61A1 и внешними станциями для различных типов наземных ракет и бомб.

Saab JAS 39 Gripen – 2 Маха

По состоянию на 2025 год одномоторный многоцелевой истребитель Saab JAS 39 Gripen используется Швецией, Чехией, Венгрией, Великобританией, а также Бразилией, Южной Африкой и Таиландом.

Оригинальный JAS 39 Gripen оснащен одним двигателем Volvo Aero RM12. Он может развивать максимальную скорость 2130 км/ч, что соответствует 2 Маха. Одна из главных особенностей JAS 39 Gripen - универсальность при взлете и посадке на дорогах и заснеженных регионах на взлетно-посадочных полосах длиной всего 500 метров.

Boeing F/A-18E/F Super Hornet - 1,89 Маха

F/A-18E/F Super Hornet поступил на вооружение в 2001 году. Этот многоцелевой истребитель может выполнять любые задачи, включая точные удары днем ​​и ночью, тактический спектр, сопровождение истребителей, подавление обороны и дозаправку в воздухе. Он оснащен двумя турбовентиляторными двигателями General Electric F414-GE-400, каждый из которых обеспечивает тягу в 22 000 фунтов, а максимальная скорость 1,8+ Маха, дальность полета 2346 километров и практический потолок 52 300 футов.

В длину он 60,1 фута, размах крыльев 44,9 фута и высоту 16 футов и может взлетать с максимальной полезной нагрузкой 66 000 фунтов. Одна из главных особенностей самолета – радар с активной фазированной решеткой (АФАР) AN/APG-79, который позволят обнаруживать, отслеживать и уничтожать цели на большом расстоянии.

Dassault Rafale - 1.8 Маха

Dassault Rafale - это многоцелевой истребитель, который может выполнять различные задачи, включая воздушный бой, патрулирование воздушного пространства, сбор информации, ядерное сдерживание, точные удары, противокорабельные атаки и дозаправку в воздухе. Он вошел в состав ВВС Индии, Египта, Катара, ОАЭ, Индонезии и Сербиюи. Он также фаворит таких стран, как Франция, Греция и Хорватия.

Rafale поступил на вооружение в 2004 году. Он оснащен двумя турбовентиляторными двухконтурными двигателями SNECMA M88, которые выдают около 16 535 фунтов тяги каждый. Этот истребитель может развивать максимальную скорость 1,8 Маха и скорость захода на посадку менее 222,24 км/ч. Rafale имеет потолок 50 000 футов и оснащен набором сенсорных систем, включая систему отслеживания обнаружения вверх и вниз, нашлемный дисплей, TALIOS Targeting и Laser Designation Pod. Это единственный самолет, способный генерировать 3D-карту слепых зон в реальном времени.

Lockheed Martin/General Dynamics F-35 Lightning II - 1,6 Маха

Истребитель F-35 Lightning II оснащен самым мощным в мире двигателем истребителя Pratt & Whitney F135 и развивает максимальную скорость 1,6 Маха. Он вооружен 25-мм пушкой GAU-22/A, ракетами класса "воздух-воздух" AIM-120C/D и парой 2000-фунтовых управляемых бомб GBU-31 JDAM.

F-25 оснащен самым передовым в мире набором датчиков, который включает в себя радар с активной электронно-сканирующей решеткой (AESA), систему распределенной апертуры (DAS), электрооптическую систему наведения (EOTS) и передовые возможности радиоэлектронной борьбы для обнаружения/отслеживания сил противника, глушения радаров и срыва атак.

Различные версии F-35 вошли в авиапарки США, Финляндии, Норвегии, Великобритании, Дании, Нидерландов, Бельгии, Германии, Польши, Чехии, Швейцарии, Италии, Греции и Румынии.

Новые боевые самолеты США

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном создании самолета F-55. По мнению специалистов, речь может идти как о глубокой модернизации F-35, так и о принципиально новом истребителе шестого поколения.

Позже Трамп объявил, что компания Boeing выиграла конкурс на разработку нового истребителя шестого поколения F-47.

Вас также могут заинтересовать новости: