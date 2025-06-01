Представителям зоологического музея Финляндии уже сообщили о побеге птицы.

Возле Яловщины в Чернигове волонтеры заметили птицу, которая сидела и не могла летать. Позже выяснилось, что это скопа, которая является краснокнижным видом. Об этом сообщили на странице "Улюблений Чернігів" в Facebook.

Отмечается, что скопу заметили вчера, 31 мая. Волонтер Тина Литвиненко смогла спасти птицу.

В сообществе поделились, что эта скопа сбежала из зоологического музея Финляндии. Представителям этого музея уже сообщили о побеге птицы.

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Волонтеры выяснили, откуда прилетела птица, благодаря тому, что она прошла орнитологическое кольцевание. У нее на лапе есть металлическое кольцо, на котором указана эта информация.

В Чернобыльском заповеднике нашли гнездо редкого аиста - что известно

Ранее в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике нашли гнездо редкой птицы - черного аиста. В гнезде, расположенном на высоте более 3 метров, четко было видно трех птенцов.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике отметили, что черные аисты являются очень осторожными и редкими птицами. Каждое гнездо имеет большое значение для сохранения вида.

По словам сотрудников заповедника, когда птенцы подрастут, их планируют закольцевать. Это позволит осуществлять мониторинг состояния популяции, а также проводить научные исследования и изучать миграционные процессы.

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