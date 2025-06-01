В воскресенье, первого июня, Служба безопасности Украины провела уникальную операцию "Паутина", в рамках которой с помощью 117 дронов нанесла сокрушительные удары по аэродромам РФ, где базируются стратегические бомбардировщики.

Источники УНИАН сообщают о поражении 41 российского самолета стратегической авиации в рамках операции, которую готовили более полутора лет. Реализовывал замысел глава Службы Василий Малюк вместе с коллективом СБУ.

"Поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф", - заявили позже в Службе безопасности. Ориентировочную стоимость стратегической авиации, которая была поражена дронами, оценивают в 7 миллиардов долларов.

Видео дня

Среди пораженных целей называли транспортники, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, дальние бомбардировщики Ту-22М3 ну и, наконец, главный "приз" - стратегические бомбардировщики Ту-95, которые запускают крылатые ракеты по Украине.

Почти сразу в сеть выложили кадры задымления вблизи аэродромов "Белая" (Иркутская область) и "Оленья" (Мурманская область). Также появилась информация об атаке на авиабазу "Дягилево", которая находится в Рязанской области. "Вишенкой на торте" стали кадры атаки бомбардировщиков Ту-95 с помощью FPV-дронов на авиабазе "Оленья" в Оленегорске. На другом ролике можно увидеть, как FPV-дроны вылетают непосредственно из фуры, стоявшей неподалеку от потенциальных целей. Видео моментально разлетелись по соцсетям.

"Полный провал структур аэродромов стратегической авиации, отвечавших за охрану. Ни ангаров, ни РЭБа, ни охраны со стрелковым оружием", - жалуются россияне.

Действительно, на довольно коротком ролике мы не видим попыток перехватить БПЛА. Зато наблюдаем комичные шины на бомбардировщиках стратегической авиации, которые, по замыслу, должны были их спасти.

Конечно, они не справились с задачей. На кадрах видно горящие Ту-95, а также момент удара по одному из бомбардировщиков. Кроме этого, можно видеть пораженный старый тактический военно-транспортный самолет Ан-12.

По данным мониторингового канала Tracking, который проанализировал снимки, по состоянию на сейчас уже можно подтвердить уничтожение по меньшей мере двух Ту-95МС и одного Ан-12, а также повреждения двух Ту-95МС на авиабазе "Оленья". На "Белой" есть подтверждение повреждения двух бортов Ту-22М3 и трех - Ту-95МС.

"Осинтеры" продолжают анализировать снимки и уточнять данные.

И даже те потери, которые являются подтвержденными на текущий момент (не говоря уже о фантастических цифрах в 41 поврежденный самолет) - колоссальные потери для России.

Речь идет о самых больших разовых потерях стратегической авиации россиян во время войны, а также первом случае уничтожения Ту-95.

Дело в том, что эти самолеты не входят в воздушное пространство Украины, что делает невозможным их прямое уничтожение. Самолеты запускают крылатые ракеты типа Х-101 с очень большого расстояния. Ракета имеет дальность более 2000 км, тогда как ЗРК Patriot может уничтожать цели на дальности до 160 км. Европейские ЗРК имеют еще меньшую дальность.

Оценить состояние пострадавших самолетов довольно сложно, но характер повреждений позволяет говорить о возможном полном уничтожении крылатых машин. Очевидно, повреждения получили силовая установка, фюзеляж, электронные системы, шасси.

По некоторым данным, самолеты были снаряжены ракетами Х-101 и готовились к ударам по Украине. В этом случае возможна была детонация их боевых частей, каждая из которых составляет 400 килограммов (один Ту-95 может нести до восьми ракет Х-101 на внешней подвеске).

Существует только одно обстоятельство, которое может заставить россиян попытаться восстановить поврежденные "Ту" - это отсутствие новых бортов, которые могли бы их заменить. Дело в том, что Россия давно не производит эти самолеты, ограничиваясь модернизацией уже существующих.

Сам Ту-95 является очень старым бомбардировщиком, который начали производить еще в 1955 году. За все годы произвели около 500 машин различных версий, однако сейчас их общее количество намного меньше.

В общем российский флот стратегических бомбардировщиков насчитывал (до 1 июня):

Ту-95МС/Ту-95МСМ - около 60;

Ту-160/Ту-160М - около 16;

Ту-22М3 - около 55.

Из этого количества хорошо, если половина находится в боевой готовности, ведь старые машины требуют постоянного ремонта и соответствующего обслуживания.

Стоит также добавить, что Ту-22М3 не являются "стратегическими" в полном смысле этого слова и выступают носителями аэробаллистических ракет Х-22/Х-32, которые имеют довольно низкую точность (это особенно касается старой противокорабельной Х-22).

Использовать Х-101 они, очевидно, не умеют. По крайней мере три самолета этого типа были потеряны в российско-украинской войне.

Таким образом, если говорить о "стратегах", то по состоянию на начало года россияне имели примерно 30 боеготовых самолетов Ту-95 и с десяток боеготовых Ту-160 (это в лучшем случае).

Именно поэтому потеря даже нескольких машин является очень болезненной. Не говоря уже о десятках, о которых отчитываются в СБУ.

На сегодня Москва не имеет возможностей компенсировать утраченные самолеты, ведь просто не в состоянии их производить.

Это касается и самолетов Ту-160. Несколько новых Ту-160, построенных за последние годы, на самом деле являются машинами, произведенными из старых советских запасов.

То есть, несмотря на громкие заявления, РФ так и не смогла доказать, что способна производить новые стратегические бомбардировщики, тогда как возраст построенных машин в основном составляет много десятилетий.

Какие планы имеют россияне относительно стратегической авиации?

Единственной надеждой Москвы остается так называемый ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Его главной особенностью является то, что это полностью новый самолет, который не является модернизацией Ту-95, Ту-160 или Ту-22М3. И при этом должен в перспективе заменить все эти машины.

С технической стороны, это бомбардировщик-"невидимка", концептуально близкий к американским стелсам - то есть, самолетам B-2 Spirit и B-21 Raider. Впрочем, в отличие от американских "визави", ПАК ДА не выполнил ни одного полета. Мы даже не видели испытаний самолета на взлетно-посадочной полосе.

Это при том, что разрабатывают его, как минимум, с 2009 года, а начать его эксплуатацию хотели в 2027 году (такой себе военно-промышленный эскапизм).

Одной из главных проблем в случае с ПАК ДА является неспособность россиян строить полноценные стелсы (без малозаметности проект теряет всякий смысл). Это хорошо видно на примере самолета Су-57, который хотя и декларировался как "невидимка", но де-факто оказался обычным истребителем поколения 4+. Который хотя и похож на стелс по своему форм-фактору, но ни в чем другом не соответствует требованиям, которые ставят к малозаметным машинам.

...1 июня российские вояки праздновали День военно-транспортной авиации. Похоже, украинское поздравление они запомнят надолго.