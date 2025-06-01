По словам консульнанта Пентагона, российское вторжение в Украину сделало присутствие французского авианосца еще более важным для НАТО.

Французские ВМС планируют приобрести и ввести в эксплуатацию в 2038 году новый суперкорабль под названием Porte-avions de nouvelle génération (PA-Ng), или "авианосец нового поколения".

Изготовление некоторых из первых компонентов корабля должно было начаться в 2025 году, но фактическое строительство корабля, скорее всего, возьмет старт только в 2031 году. В то же время в вопросе строительства такого корабля есть нюансы, учитывая растущую угрозу со стороны РФ. Об этом пишет участник российско-украинской войны, эксперт по международным военным вопросам в Фонде им. Казимежа Пулаского в Варшаве и консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон для 19fortyfive.

"Учитывая масштабность усилий по строительству этого корабля и ограничения, связанные с наличием только одного авианосца, возникает вопрос, стоит ли тратить на него средства, учитывая общие требования национальной безопасности Франции. Вопрос не столько в том, является ли цена слишком высокой, сколько в том, что в условиях растущей угрозы со стороны президента России Владимира Путина, который явно стремится развязать войну со всей Европой, является ли этот авианосец критически важным для французских вооруженных сил, или же он является слишком дорогим с точки зрения альтернативной стоимости его эксплуатации", - подчеркнул эксперт.

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По его словам, на вопрос о том, насколько сильно нужен Франции авиаперевозчик, начинают отвечать решения, которые были приняты во время правления Барака Обамы.

Будучи президентом США, Обама высмеял своего оппонента на выборах 2012 года республиканца, бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни, который говорил, что РФ до сих пор является самой большой геополитической угрозой для США.

На что Барак ответил:

"1980-е звонят и просят вернуть их внешнюю политику".

Как пишет Джонсон, тогда Обама сделал "разворот в Азию", объяснив вывод части американских военных активов из Европы "военной мощью Америки".

"Это возложило на Францию и Королевский военно-морской флот Великобритании - и три авианосца в то время - единственную ответственность за удержание промежутка между Гренландией, Исландией и Шотландией в Атлантике, а также трансатлантических морских путей", - напомнил консультант Пентагона.

Эксперт отметил, что даже тогда Франция нуждалась бы в авианосце только для того, чтобы выполнить свои обязательства перед НАТО и для того, чтобы продолжать быть морской державой с большими возможностями, которые выходят за пределы Европы и Средиземноморского региона.

Влияние войны РФ в Украине

В то же время, по словам Джонсона, российское вторжение в Украину сделало присутствие французского авианосца еще более важным для НАТО и других партнеров по региону.

"Первым и главным оправданием для французского авианосца были бы бесконечные угрозы Москвы нанести ядерные удары по Западу. В ответ Франция должна иметь возможность запускать с авианосца самолеты, вооруженные тактическим ядерным оружием", - считает консультант Пентагона.

Кроме того, по мнению эксперта, новый авианосец нужен Франции для того, чтобы иметь платформу, на которой можно было бы расположить не только современные Rafale M, но и вариант любого истребителя следующего поколения.

В свою очередь один из американских военно-морских подрядчиков и судостроителей говорит, что Франция так держится за свой авианесущий потенциал, поскольку понимает, что изъяв его, никогда не сможет потом восстановить.

"Ни одна из тех стран, которые отказались от своих авианосцев, никогда не получила их обратно. Для этого нужно слишком много ресурсов, чтобы сделать это после того, как вы вернули свои авианесущие силы к нулю. Бразильцы сказали, что они попытаются, и я желаю им всяческих успехов, но шансы не в их пользу", - привел пример судостроитель.

Другие интересные материалы об оружии

Ранее авиационный эксперт Анатолий Храпчинский ответил, может ли появление ядерного оружия в Украине сдержать РФ. По его словам, если бы Киев действительно имел такой арсенал, это 100% повлияло на риторику и действия России.

"Потому что, возвращаясь к имеющемуся ядерному вооружению у россиян, есть сомнения. Давайте вспомним, какое длительное время прошло после распада Советского Союза. Давайте вспомним, когда в последний раз во время имеющегося Советского Союза были созданы элементы ядерного оружия и как они хранились в РФ после распада Советского Союза", - отметил эксперт.

Храпчинский отметил, что это было бы качественным аргументом для сдерживания россиян и закрытия любых вопросов, претензий по территории Украины.

Также стало известно, что украинские F-16 подключат к Wi-Fi НАТО. Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко объяснила, что это нужно для того, чтобы самолеты Украины F-16, Mirage 2000 и НАТО координировались в единой цифровой системе.

"Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 - "военного Wi-Fi" НАТО, который обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot), которые предоставлены в качестве международной военной помощи", - добавила она.

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