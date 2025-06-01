Доминирование оптоволоконных дронов знаменует собой поворот в войне беспилотников.

Оптоволоконные дроны в последние месяцы стали одним из определяющих видов оружия в российско-украинской войне. Тем не менее Украине не удалось добиться серьезного преимущества в сфере беспилотников над Россией, пишет The Telegraph.

В издании отметили, что оптоволоконные дроны не поддаются глушению и способны с высокой точностью поражать цели далеко за линией фронта. Украина первой начала воевать с беспилотниками, но РФ уже освоила следующий этап.

"Наше преимущество в беспилотниках, которое мы удерживали с 2023 года, превзошли россияне. Мы проделали всю работу по созданию беспилотников как оружия, но мы не смогли достаточно быстро масштабировать это оружие на промышленном уровне, чтобы оно имело значимый стратегический эффект. Мы были слишком медлительны", - рассказал журналистам старший унтер-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Джеки".

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Поворот в войне беспилотников

В издании считают, что доминирование оптоволоконных дронов знаменует собой поворот в войне беспилотников. В 2024 году в Украине и России резко возросло использование традиционных FPV-дронов, но они оказались уязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы.

Военный эксперт Павел Нарожный в разговоре с журналистами заявил, что к концу 2024 года до 75% беспилотников, запущенных РФ и Украиной, выводились из строя средствами РЭБ. Поэтому обе страны начали активнее использовать оптоволоконные дроны.

В издании подчеркнули, что такие беспилотники выглядят как и другие БПЛА. Главным отличием является установленная под ними большая цилиндрическая катушка, по которой во время полета протягивается нить оптоволоконного кабеля. Эти дроны могут залетать в ангары, бункеры, плотную городскую местность или заросли деревьев без потери сигнала.

Командир группы операторов FPV-дронов в украинском полку "Ахиллес" по имени Александр с позывным "Восток" поделился с журналистами, что оптоволоконные дроны очень удобны, особенно когда нужно подлететь к какому-нибудь зданию, чтобы посмотреть, есть ли там враги.

В издании рассказали, что обычные дроны могут преодолевать расстояние до 25 км. Прототип, разработанный 414-й отдельной бригадой беспилотных систем "Птахи Мадяра", способен преодолевать до 41 км.

Технология оптоволоконных дронов не является новой. Россияне начали развертывать такие беспилотники после того, как Украина начала Курскую операцию в августе 2024 года. В издании подчеркнули, что развертывание этих беспилотников Россией делает наиболее опасным то, что враг значительно увеличил масштабы их производства.

"Вы едва ли сможете пройти по полям после пролета оптоволоконных беспилотников", - рассказал журналистам старший инструктор киевского учебного центра Dragon Sky UAV по имени Павел.

Не идеальная технология

В издании отметили, что у оптоволоконных дронов есть и недостатки. Одним из главных является то, что эти БПЛА довольно дорогие. Одна катушка оптоволокна может стоить около 700 долларов. Этого достаточно для покупки двух обычных беспилотников. Также дальность полета оптоволоконных дронов ограничена длиной кабеля.

Помимо этого оптоволоконные дроны тяжелее, а значит, зачастую медленнее. Чтобы достичь той же скорости, что и обычный радиоуправляемый БПЛА, он должен расходовать больше энергии аккумулятора, что ограничивает его дальность полета, объяснили в издании.

Наличие оптоволоконного кабеля также делает эти дроны менее маневренными. В добавок к этому сильный ветер может опрокинуть неподвижный беспилотник.

Украине приходится играть в "догонялки"

В издании поделились, что именно Украина могла получить преимущество в оптоволоконных дронах. Тем не менее украинские военные сперва считали эти беспилотники недостаточно эффективными, из-за чего наращивание их производства решили отложить.

"В то время как украинские бригады беспилотников и новаторы достигли больших успехов на тактическом уровне, мы не смогли превратить наше тактическое преимущество в стратегический успех. Время, когда мы владели этим тактическим преимуществом, теперь закрыто", - сказал журналистам "Джеки" из Третьей штурмовой бригады.

Он добавил, что не исключено то, что Украина в ходе войны может достигнуть еще одного уровня технологических инноваций. "Джеки" подчеркнул, что особенно важно то, что украинцы смогли внедрять военные инновации так быстро, что противник не успевает реагировать.

Сигнал для Запада

Такой поворот в войне беспилотников выходит далеко за пределы Украины, считают в издании. Военные стран Запада, полагающиеся на глушение и средства РЭБ в борьбе с дронами, будут уязвимы для оптоволоконных БПЛА.

"Все нынешние средства противодействия, используемые западными военными, такие как системы радиоэлектронной борьбы, бесполезны против таких дронов, и у них нет опыта работы в условиях, когда дроны насыщают поле боя", - рассказал журналистам украинский источник.

Сейчас же Украина пытается найти эффективные меры противодействия оптоволоконным дронам. В издании отметили, что это гонка технологических вооружений, и Россия, пусть и временно, но лидирует.

Почему Украине не стоит сосредотачиваться на оптоволоконных дронах

Ранее заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский объяснил, почему Украине не стоит сосредотачиваться на дронах на оптоволокне. Он считает, что такой путь не обязательно является правильным.

По словам Храпчинского, дроны на оптоволокне - это качественная технология, которая позволяет решать некоторые задачи на отдельных участках. В частности там, где неизвестно качество и плотность средств РЭБ врага.

Тем не менее эксперт считает, что стоит дальше двигаться в сторону дронов, которые могут автоматически работать, даже несмотря на большое количество средств РЭБ у врага.

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