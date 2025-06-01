Хотя он также считает, что прямого влияния на ситуацию на фронте произошедшее не окажет.

Ущерб, нанесенный в ходе операции СБУ против стратегической авиации РФ, 1 июня, является значительным. Однако бывший украинский офицер, возглавляющий аналитическую группу Frontelligence Insight, также заявил, что этот ущерб, вероятно, не окажет прямого влияния на положение России на поле боя.

"Это действительно снижает стратегические возможности России. А именно: способность проецировать силу в глобальном масштабе, возможность нанесения ядерных ударов и общую военную позицию в Евразии", - передает его слова Financial Times.

Также экс-офицер рассказал, что, когда российский Генштаб планирует войны, он рассматривает не только один театр военных действий или конкретный участок фронта — оцениваются совокупные военные возможности и планируется реализация политической воли руководства.

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Он добавил, что атака Украины подрывает "геополитическую уверенность" России.

Другие новости об ударе СБУ по аэродромам России

Ранее УНИАН сообщал про снимок главы СБУ во время проведения операции "Паутина". Спецоперацию "Паутина" готовили более полутора лет. Контролировал ход операции лично президент Владимир Зеленский, а реализовывал замысел Малыш и коллектив СБУ.

Кроме того, эксперт оценил потери РФ от удара по аэродромам. Реальную ситуацию относительно повреждения или уничтожения самолетов мы узнаем через несколько дней, после появления соответствующих спутниковых снимков.

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