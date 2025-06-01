Там, в частности, сказано, что Украина не обязана быть нейтральной и сможет быть частью НАТО.

Украинская делегация на переговорах, запланированных на понедельник, 2 июня в Стамбуле, представит российской стороне предложенную "дорожную карту" достижения устойчивого мирного урегулирования, согласно копии документа, с которой ознакомилось агентство Reuters.

Предложенная дорожная карта начинается с полного прекращения огня минимум на 30 дней, за которым последует обмен всеми пленными с обеих сторон, а также возвращение украинских детей, вывезенных на территорию РФ.

После этого предусмотрена встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

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Сообщается, что согласно этому плану, Москва и Киев — при участии США и Европы — будут работать над согласованием условий полного прекращения войны. Украинские официальные лица отправили проект документа российской стороне заранее. Как отмечает СМИ, основные положения украинских условий мирного соглашения, изложенные в документе, в целом совпадают с ранее озвученными требованиями Киева.

Среди них: отсутствие международного признания суверенитета России над частями Украины, захваченными войсками Москвы, репарации для Украины и, что самое главное, Украина не вынуждена быть нейтральной и может быть частью НАТО, параллельно двигаясь к членству в ЕС.

"Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса в рамках Альянса. Не могут быть установлены никакие ограничения по численности, развертыванию или других параметров Вооруженных Сил Украины, а также по размещению войск дружественных иностранных государств на территории Украины", - говорится в материале.

Также в документе указано, что текущая линия фронта будет отправной точкой для переговоров о территориальных вопросах. Все эти положения "существенно расходятся" с требованиями России.

Другие новости о переговорах между Украиной и Россией

Ранее УНИАН сообщал, что украинскую делегацию в Стамбуле возглавит министр обороны Рустем Умеров. "Наша оборона, наши активные действия и наша дипломатия. Делаем все для того, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наших людей", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, мы также писали, что российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры. Они заявили, что состав делегации переговорщиков будет таким же, как и на предыдущей встрече.

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