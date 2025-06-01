Россия созранит прежний состав делегации для переговоров с Украиной.

Российская делегация вылетела в Стамбул для участия в следующем раунде переговоров с Украиной. Об этом сообщает российское агентство Russia Today.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация также будет присутствовать на переговрах в Стамбуле, ее возглавит министр обороны Рустем Умеров.

По словам главы государства, он определил задачи в ближайшее время, а также позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник.

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"Первое – полное и безусловное прекращение огня. Второе – освобождение пленных. Третье – возвращение похищенных детей. И, чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность, – готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры", - заявил Зеленский.

При этом в России заявили, что состав делегации переговорщиков будет таким же, как и на предыдущей встрече.

Переговоры в Стамбуле

29 мая пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ предлагает провести новый раунд переговоров 2 июня в Стамбуле.

Также известно, что на переговорах в Стамбуле кроме украинской и российской делегаций также будут советники по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании. Именно эти страны участвовали в формировании украинского варианта "меморандума" из 22 пунктов.

В США считают, что препятствием для переговоров является отсутствие российской версии так называемого "меморандума".

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