По мнению эксперта, ядерное оружие будет таким качественным аргументом для сдерживания РФ и закрывания любых претензий относительно территориальной целостности Украины.

В Британии заговорили о ядерном оружии для Украины. Если бы Киев действительно имел такой арсенал, это точно повлияло на риторику и действия Российской Федерации. Об этом заявил заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV.

"Любые договоренности между государствами, которые касались соглашений по безопасности, уже нарушены, потому что мы видим активное применение иранского, корейского оружия по территории Украины. Более того, недавно обнародована информация о применении лазерного оружия со стороны россиян, китайского лазерного оружия. Это подтверждает то, что, в принципе, гарантии безопасности, которые были договорены после Второй мировой войны, не работают. Поэтому надо искать решения, которые бы позволили обеспечить безопасность Украине", - заявил он.

Эксперт привел пример Израиля, который публично никогда не признавал, что является ядерной державой, но при этом все знают, что у него есть такие возможности.

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"В принципе, у Украины есть такой же шанс сделать себе возможности по применению ядерного вооружения. И здесь я хочу привести пример, что самая маленькая ядерная бомба может весить около 25 кг. У нас достаточно дронов, которые могут нести на расстояние более 2000 км такую нагрузку", - отметил Храпчинский.

По его мнению, появление таких средств сдерживания в Украине привело бы к тому, что совсем по-другому начали бы разговаривать россияне.

"Потому что, возвращаясь к имеющемуся ядерному вооружению у россиян, есть сомнения. Давайте вспомним, какое длительное время прошло после распада Советского Союза. Давайте вспомним, когда в последний раз во время существовавшего Советского Союза были созданы элементы ядерного оружия и как они хранились в РФ после распада Советского Союза. Поэтому здесь, в принципе, я думаю, что это будет таким качественным аргументом для сдерживания Российской Федерации и закрытия любых вопросов, претензий относительно территориальной целостности Украины", - подчеркнул эксперт.

Ядерный статус Украины

Как сообщал УНИАН, в феврале президент Владимир Зеленский заявил, что, если процесс вступления Украины в НАТО затянется на годы или десятилетия, то стране для защиты от новой агрессии Российской Федерации необходимо ядерное оружие и достаточное вооружение. Он отметил, что не верит в то, что Путин вторгся в Украину из-за потенциального вступления в НАТО, а на самом деле просто хотел захватить Украину. Зеленский заявил, что вступление в НАТО - "это не сегодня, а когда-то в будущем" и, что, "к сожалению, это не зависит от нас".

"Верните нам ядерное оружие, отдайте нам ракеты, помогите нам финансировать миллионную армию, переместите свой контингент на те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы у народа было спокойствие", - высказался президент.

Украинский лидер подчеркнул, что сегодня Украина не в НАТО, а при этом россияне находятся на нашей земле.

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