В российских городах жалуются на громкие взрывы.

В ночь на понедельник, 2 июня, россияне заявляют о продолжении дроновых атак на их военные аэродромы.

Ночью российское министерство обороны заявило, что с 20:10 до 21:45 их противовоздушная оборона уничтожила и перехватила над территорией Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областей 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Уже вскоре в сети начали писать о налете дронов на Липецк, Курск, Борисоглебск, Рязань и Воронеж. Временно исполняющий обязанности губернатора Курщины Александр Хиштейн заявил, что над Курском сбили беспилотники, в результате падения обломков произошли возгорания в частных домах и гараже, также есть попадание в многоквартирный дом. Без пострадавших.

Видео дня

Российский проект ВЧК-ОГПУ пишет, что в Липецке целью дронов может быть военный аэродром, в Воронежской области - авиабаза "Борисоглебск", а в Рязани - "Дягилево". В последнем городе наблюдают масштабный пожар.

Операция СБУ "Паутина"

Как известно, 1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию под кодовым названием "Паутина", в результате которой были поражены ключевые авиабазы России.

По данным СБУ, подготовка к операции длилась полтора года. Для ее реализации на территорию РФ было завезено более 100 беспилотников, которые были замаскированы в мобильных деревянных сооружениях.

В определенный момент эти дроны были дистанционно активированы и одновременно нанесли удары по объектам в разных регионах России.

Всего было поражено не менее 40 самолетов - то есть примерно треть всего стратегического авиапарка России. Предварительная оценка нанесенного ущерба превышает семь миллиардов долларов.

Реакция России была сдержанной. Официальные лица не прокомментировали операцию напрямую, а министерство обороны РФ заявило лишь об атаках дронов на военные объекты, не признавая масштабов ущерба.

Вас также могут заинтересовать новости: