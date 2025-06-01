Продюсируют ленту братья Дафферы вместе с Шоном Леви, Дэном Коэном, Айзеком Ияем и Северином Когутом.

Работа над известным научно-фантастическим сериалом "Очень странные дела" завершена и сегодня, 1 июня, стриминговый сервис Netflix официально объявил дату премьеры пятого сезона, который станет последним.

Сезон планируется выпуститься в 3 частях. Первая часть запланирована на 14 августа 2025 года, вторая - 25 сентября 2025 года. А финальная часть выйдет 6 ноября 2025 года.

"Битва еще не закончена. Приготовьтесь к эпическому финалу сериала "Очень странные дела", - анонсировали создатели фильма.

Видео дня

Кстати, в пятом сезоне сыграют такие актеры: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфгард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Сэди Синк, Джейми Кэмпбелл Бовер и другие.

О чем сериал "Очень странные дела"

Сюжет сериала начинается в 1983 году в штате Индиана, где странным образом исчезает мальчик. Его начинают искать мама, друзья и полицейский, однако во время поиска они узнают о существовании рядом параллельного мира, угрожающего их городку.

Кстати, предыдущие сезоны получили высокие оценки телекритиков за передачу атмосферности и за потрясающую игру актеров.

Напомним, ранее стала известна дата выхода фильма "Достать ножи 3: Проснись, мертвец".

Вас также могут заинтересовать новости: