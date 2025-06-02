Ею иногда пренебрегают, но это точно не то, на что стоит закрывать глаза.

Когда речь заходит о построении успешной карьеры, немногие принципы столь же мощны — и столь же часто игнорируются — как привычка к саморазвитию, пишет Inc.

Миллиардер, предприниматель и инвестор Марк Кьюбан приписывает значительную часть своего успеха одной простой, но глубокой мысли: инвестируйте в себя.

"Некоторые из лучших инвестиций, которые я когда-либо делал — это инвестиции в самого себя, прежде всего. Когда ты только начинаешь — у тебя может и не быть работы, нет денег, ты не уверен в своей карьере. То, что я понял на раннем этапе: если я приложу усилия, я смогу выучить почти что угодно", - заявил он.

Видео дня

По словам миллиардера, этот процесс может занять много времени, но благодаря этим усилиям он лично выучил технологии. Сам научился программировать. Это было очень трудоёмко — мучительно, даже — но эта инвестиция в себя приносила ему дивиденды всю оставшуюся жизнь.

"Сам факт, что я понял: обучение — это навык, и что, продолжая учиться до сих пор, я могу конкурировать, не отставать и даже опережать большинство людей — потому что, по правде говоря, большинство людей не тратит время на то, чтобы учиться и развиваться. А это всегда даёт мне конкурентное преимущество", - подчеркнул Кьюбан.

Вот пять практических причин, почему инвестирование в себя как лидера — это одно из самых разумных решений для успеха в бизнесе:

1. Вы становитесь своим собственным конкурентным преимуществом

Когда вы инвестируете в обучение — будь то ораторское мастерство, анализ данных, искусственный интеллект, лидерство или эмоциональный интеллект — вы вооружаетесь инструментами, которых может не быть у других. Со временем, как отметил Кьюбан, это преимущество накапливается и усиливается.

2. Вы развиваете уверенность и ясность

Когда вы прокачиваете свои навыки, вы не только становитесь умнее — вы чувствуете себя более способным. Эта уверенность проявляется в переговорах, на совещаниях и при принятии сложных решений. Она также помогает вам чётко видеть цели, устанавливать границы и уверенно вести за собой команду.

3. Ваша команда отражает ваш рост

Как лидер, вы задаёте тон всей организации. Когда вы придаёте значение своему развитию, вы показываете пример постоянного совершенствования. Это вдохновляет и команду делать то же самое — и со временем формирует культуру обучения и ответственности.

4. Это улучшает принятие решений

Чем выше вы поднимаетесь, тем меньше людей осмеливаются бросать вам вызов. Инвестиции в коучинг, тренинги, чтение или профессиональные сообщества дают вам новые точки зрения и помогают принимать более быстрые, точные и стратегические решения, особенно в условиях давления.

5. Это защищает от выгорания и слепых зон

Руководство компанией — это высокая ответственность и эмоциональная нагрузка. Инвестиции в ментальное, эмоциональное и физическое здоровье — не роскошь, а необходимость. Когда вы осознанны и уравновешенны, вы менее реактивны и более устойчивы, а значит, становитесь более эффективным лидером для окружающих.

"Усилия, вложенные в обучение и развитие, приносят дивиденды на всю жизнь. Это та инвестиция, которую не сможет отнять ни один рыночный крах и ни один конкурент", - подытожил Кьюбан.

Другие интересные мысли от успешных ллюдей

Ранее УНИАН сообщал про два шага, которые, по мнению одного бизнесмена, стоит сделать в начале карьеры, чтобы стать успешным. Выпускники учебных заведений часто выбирают тот же карьерный путь, что и их друзья, однако это ошибка.

Кроме того, Баффет разнес в пух и прах трюк про "10 тысяч часов" для успеха. "Найдите свой собственный путь, и вы найдете людей в школе, которые захотят с вами поговорить. Оглянитесь вокруг и найдите то, что вас действительно захватывает", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: