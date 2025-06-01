Также появятся вертикальные трансляции в приложении для смартфонов.

На фестивале TwitchCon в Роттердаме стриминговый сервис Twitch представил несколько важных нововведений, которые начнут менять привычный формат платформы уже в ближайшее время.

Главное из них - поддержка вертикальных трансляций, специально адаптированных для просмотра с мобильных устройств. Это означает, что стримы можно будет смотреть, не поворачивая телефон, что особенно актуально для аудитории, привыкшей к TikTok и YouTube Shorts.

Кроме того, Twitch внедрит возможность одновременного вещания в двух форматах: горизонтальном и вертикальном. Это решение нацелено на расширение охвата и удобство как для стримеров, так и для зрителей.

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Параллельно с этим появится функция перемотки во время прямого эфира, теперь пользователи смогут возвращаться к прошлым моментам стрима без необходимости ждать конца трансляции или искать записи.

Тестирование вертикального формата начнётся летом на ограниченном числе каналов. В течение 2025 года доступ к этой функции получат больше стримеров.

Также стало известно, что Twitch расширяет бета-тест стримов в разрешении 1440p. Теперь подать заявку на доступ к этой опции могут все партнёры и компаньоны сервиса. Однако возможность просмотра таких трансляций пока действует только в некоторых странах, Украины среди них нет.

Ранее мы рассказывали, что в Google "Карты" появилась новая функция: приложение автоматически сканирует скриншоты на устройстве и сохраняет найденные на них локации.

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