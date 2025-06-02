Согласно последним данным, лидирует Кароль Навроцкий.

В воскресенье, 1 июня, в Польше состоялся второй тур президентских выборов. Согласно предварительным результатам экзитполов, победу одерживает национал-консерватор Кароль Навроцкий.

Как передает TVP Info, избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 по Киеву, - ред.). Сначала экзитпол Ipsos свидетельствовал о победе проевропейского кандидата Рафала Тшасковского, который является мэром Варшавы и представляет "Гражданскую коалицию" - 50,3% голосов против 49,7%.

Однако вскоре Ipsos предоставил новые данные, согласно которым побеждает консерватор. Сообщается, что Навроцкий получил 50,7% голосов избирателей. Явка во втором туре выборов составила 72,8%.

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Выборы в Польше

Как известно, Рафал Тшасковский выступает за укрепление демократических институтов и более тесную интеграцию с Европейским Союзом, тогда как Навроцкий представляет националистическую и консервативную платформу.

В первом туре они получили соответственно 31,36% и 29,54% голосов. Вслед за ними расположились ультраправые кандидаты: Славомир Менцен с результатом 14,81% и Гжегож Браун - 6,34%. Либеральный спикер Сейма Шимон Головня получил 4,99% поддержки.

Результаты этих выборов также имеют важное значение для Украины, поскольку Польша является ее ключевым партнером в регионе.

Напомним, ранее Навроцкий заявил о готовности пересмотреть поддержку вступления Украины в НАТО. По информации польских СМИ, такой шаг может стать компромиссом в переговорах с лидером ультраправой "Конфедерации".

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