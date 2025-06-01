Эти автомобили доказывают, насколько важно своевременное обслуживание.

Некоторые автомобили способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок. Тем не менее есть и настоящие рекордсмены, для которых эти цифры являются смешными.

В Top Speed рассказали о 10 автомобилях с самым большим пробегом в истории. Эти авто отказались уходить на покой, даже проехав более 1,5 млн километров.

ТОП-10 автомобилей с самым большим пробегом в истории:

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Volvo P1800 (1966 год) - 5,1 млн километров Mercedes-Benz 240D (1976 год) - 4,6 млн километров Volvo 245 GL (1979 год) - 2,62 млн километров Volkswagen Beetle (1963 год) - 2,6 млн километров Lincoln Towncar (1983 год) - 2,09 млн километров Mercedes-Benz 250SE (1966 год) - 1,93 млн километров Tesla Model S (2014 год) - 1,9 млн километров Honda Accord EX (1991 год) - 1,86 млн километров Porsche 356C (1964 год) - 1,7 млн километров Hyundai Elantra (2013 год) - 1,6 млн километров

Volvo P1800 1966 года выпуска американского школьного учителя Ирва Гордона стал настоящей легендой. Мужчина проехал на этом авто более 5 млн километров, что является мировым рекордом.

В наши дни этот Volvo P1800 хранится в музее шведского автопроизводителя, где занимает почетное место как один из самых ценных экспонатов. Гордон рассказывал журналистам о том, что ежегодно проезжал на своем автомобиле более 160 000 километров. Секретом долговечности этого авто мужчина назвал своевременное и качественное обслуживание.

Другим интересным автомобилем в этом рейтинге является Tesla Model S 2014 года выпуска, который принадлежит Хансйоргу фон Геммингену-Хорнбергу из Германии. Мужчина проехал на этом электромобиле почти 2 млн километров, что является рекордом для полностью электрических авто.

Фон Гемминген-Хорнберг признался, что за все время эксплуатации Tesla Model S ему пришлось заменить 13 электромоторов и три аккумуляторные батареи. Тем не менее это позволило ему добиться рекордного пробега.

6 автомобилей, которые редко нуждаются в ремонте

Ранее эксперты назвали 6 автомобилей с пробегом, которые редко нуждаются в ремонте. По их словам, эти модели помогут сэкономить водителям много денег.

В частности, автомобильный эксперт Мелани Муссон посоветовала обратить внимание на Subaru Outback и GMC Sierra 1500. Она заявила, что эти модели превосходят своих конкурентов по надежности.

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