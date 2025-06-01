Также атакована Рязанская область.

Украинские дроны впервые атаковали Сибирь. Об атаке на регион заявил в телеграм губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Была атака дронов на воинскую часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии", - написал он.

По словам Кобзева, как и в случае с аєродромом "Оленья" под Мурманском атаку осуществили дроны, которые вылетали из кузова фуры.

Видео дня

Об атаке дронов на Рязанскую область сообщает местный губернатор Павел Малков. Однако он решил умолчать, какой именно объект стал целью атаки.

"В День защиты детей террористы предприняли очередную атаку на наш регион. По предварительной информации, пострадавших нет. Осколком сбитого БПЛА повреждена крыша одного из жилых домов, оценивается материальный ущерб", - написал он в Телеграм.

Дроновая атака на Россию

Как писал УНИАН, ранее сегодня источники сообщили, что СБУ проводит масштабную спецоперацию на территории России. В частности были атакованы четыре аэродрома, на которых базируется стратегическая авиация России.

Сред прочего был атакован военный аэродром "Оленья" в Мурманской области, где россияне в последние дни сконцентрировали множество бомбардировщиков. По словам очевидцев, дроны вылетели из фуры, которая остановилась на заправке неподалеку. Водитель грузивика, похоже, не знал о характере груза.

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