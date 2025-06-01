По словам экс-начальника штаба "Азов", это изменит "подход" Украины к переговорам с Россией.

Операция "Паутина" от СБУ важна в текущей ситуации не только потому, что у россиян будет меньше возможностей обстреливать украинских гражданских с помощью стратегической авиации. Бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан Кротевич заявил, что это, в первую очередь, "принуждает Россию к миру через уничтожение военных объектов".

В Telegram он напомнил, что еще на первых переговорах между Украиной и Россией, 16 мая 2025 года, глава российской делегации Владимир Мединский угрожал, что якобы их армия "заберет Харьковскую и Сумскую области", а те, кто сидел со стороны Украины за столом переговоров, потеряют еще больше своих родных.

"На следующих переговорах неуважительный Мединский будет молчать и слушать, что ему скажет министр обороны Умеров. Потому что Мединский знает, что он - это абсолютно законная военная цель, которая подлежит ликвидации за угрозы гражданским украинцам и за поддержку международного терроризма", - подчеркнул Кротевич.

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И добавил, что в украинскую делегацию также входит и замглавы СБУ Александр Поклад, который сможет "объяснить ошибочность действий российской стороны".

Также экс-начштаба рассказал, что в ходе операции СБУ FPV-дроны предположительно управлялись через мобильный интернет (сети 4G или LTE). Таким образом, нашим спецслужащим удалось управлять беспилотниками, находясь за тысячи километров от места проведения операции.

"Технически дрон был оснащен программно-аппаратным комплексом на базе открытой платформы ArduPilot, которая широко используется для беспилотников благодаря своей способности стабилизировать полет, работать автономно и функционировать при значительных задержках связи", - написал Кротевич в Telegram.

По его словам, к БПЛА подключается одноплатный компьютер (Orange Pi или Raspberry Pi), принимает с камеры видеосигнал и, таким образом, оператор мог видеть все происходящее. Кроме того, сигнал также посылается на автопилот дрона.

"Таким образом, дрон полностью контролировался через интернет, без необходимости в физическом присутствии человека поблизости. В этом случае настоящая эффективность операции заключалась не в самой технологии, а в ее организационной реализации", - добавил он.

Другие новости об операции СБУ

Ранее УНИАН сообщал, что Украина якобы не предупреждала Трампа об атаке на аэродромы РФ. CBS News заявляет, что спикеры Белого дома отказались комментировать украинскую атаку.

Кроме того, эксперт оценил потери РФ от ударов по аэродромам. "Поражение - это вопрос достаточно широкий. То есть здесь может идти речь и о тотальном уничтожении борта, в том числе и повреждениях, которые, например, могут быть в краткосрочной или среднесрочной перспективе устранены", - заявил Богдан Долинце.

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