Он отметил, что это не первая такая атака.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по 239 общевойсковому полигону в Днепропетровской области.

"Сегодня россияне нанесли ракетный удар по учебному лагерю на Днепровщине. К сожалению, есть потери. Погибли наши военные. Мои соболезнования всем родным и близким. Это уже не первый такой удар, когда Украина теряет людей", - сказал он в вечернем обращении.

Зеленский анонсировал совещание, в котором примут участие командующий Сухопутных сил Михаил Драпатый, глава Генерального штаба Андрей Гнатов, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров. Она состоится после следующего раунда переговоров в Стамбуле:

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"Наши все боевые ребята нужны на фронте - в защите Украины. Каждый. И каждую жизнь мы должны беречь. Все решения, которые для этого нужны, будут приняты".

Удар по 239 полигону

Как сообщал УНИАН, сегодня Сухопутные войска сообщили о ракетном ударе по расположению одного из их учебных подразделений.

В результате атаки погибли по меньшей мере 12 человек, еще более 60 получили ранения. В заявлении подчеркнули, что на момент удара не проводилось никаких построений или массовых сборов личного состава.

Командование Сухопутных назначило служебное расследование, а уже вскоре Драпатый сообщил о подаче рапорта об отставке с должности командующего Сухопутными войсками.

Он заявил, что чувствует ответственность за эту трагедию, поскольку не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов:

"Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизни людей, - живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, - умирает изнутри", - добавил он.

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