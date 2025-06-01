Операция длилась восемь месяцев и помогла уничтожить логистику россиян и освободить Херсон.

После того, как российские оккупанты зашли в Херсон, ветеран АТО с позывным "Вегас" присоединился к Силам сопротивления и пошел защищать Украину.

Сержант ВСУ с позывным "Вегас", который имел собственный ресторан в Херсоне, рассказал в интервью "Новинарне", что в 6 утра ему позвонил шеф-повар и сказал, что началась война.

"Я выглянул в окно, убедился, что так и есть. Оделся, взял ребят, и мы мужским составом нашего предприятия пошли в военкомат", - вспомнил военный.

Видео дня

Дальше была служба в 124-й бригаде Теробороны, бои за Антоновский мост и операции против оккупантов в Херсоне и области. Среди них - операции в знаменитых днепровских плавнях. "Вегасу" предложили присоединиться к такой операции. Он добрался до плавней на острова на Днепре и оттуда с собратьями передавал данные о движении войск РФ.

"Хотя я жил в Херсоне, но до этого не видел этой дикой природы... Здесь настоящая дикая природная: олени, орланы, выдры... Там еще казаки воевали на чайках, поэтому это была подготовленная для этого территория. Она имела съедобную базу, которой пришлось воспользоваться, когда наши запасы закончились. Начали ловить рыбу: сначала жарили, а когда закончилось масло, начали сушить, коптить, вялить. Потом начали охотиться. Но сначала пришлось и молодых камышей поесть. Потому что с витаминами там не очень", - с улыбкой поделился военный.

Операция длиласьвосемьмесяцев и помогла уничтожить логистику россиян и освободить Херсон.

Война в Украине: новости

Ранее военный рассказал, что вызывает отвращение и чего он не понимает в гражданской жизни. Он отметил, что войну превращают в пиар-компанию, которую солдаты должны оплатить своей жизнью.

Перед этим доброволец Артем Мороз, который защищал Херсонщину и получил тяжелое ранение, заявил, что на самом деле в процессе переговоров США и РФ по Украине ведется очень большая подковерная игра, и она явно не в пользу украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: