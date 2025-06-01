Оккупанты в очередной раз называют удары по военным целям "терактами".

Министерство обороны России заявило, что 1 июня под атакой украинских FPV-дронов оказались авиабазы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

На четвертом году войны россияне назвали атаку на свои военные аэродромы "терактом". Они уверяют, что якобы смогли отразить все налеты дронов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях, а вот в Мурманской и Иркутской "произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники".

Оккупанты отметили, что дроны запускали в непосредственной близости от аэродромов. По их словам, жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Силовики задержали "некоторых участников терактов".

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Масштабный удар по авиабазам России

Как известно, 1 июня Украина осуществила самую масштабную операцию против российской авиационной инфраструктуры за все время полномасштабной войны. Под ударом оказались стратегические авиабазы оккупантов глубоко на территории России.

Операция получила название "Паутина". Вместо использования привычных ударных беспилотников, дроны FPV были заблаговременно завезены на территорию России, и запускались уже на малом расстоянии до целей.

По предварительным оценкам, уничтожено или повреждено более 40 самолетов, в том числе Ту-95, которые россияне используют для массированных обстрелов Украины.

Потери РФ в технике и инфраструктуре достигли 7 миллиардов долларов, а общая потеря стратегических авианосцев оценивается в 34%.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил Службу безопасности за эффективную операцию, отметив, что причастных вовремя вывели с территории России.

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