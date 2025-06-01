Похоже, операция готовилась в секрете от США.

Белый дом не был проинформирован о планах Украины нанести масштабный удар по российской стратегической авиации. Об этом сообщает CBS News.

Издание дает общий пересказ событий сегодняшнего дня и добавляет, что спикеры Белого дома отказались комментировать украинскую атаку.

"Источники в администрации сообщили CBS News в воскресенье, что Белый дом не знал, что это должно было произойти", - говорится в публикации.

Видео дня

Ту же информацию со ссылкой на неназванного украинского чиновника подтверждает агентство Axios.

"Украина не уведомила администрацию Трампа о нападении заранее", - заявил он.

Атака на российские аэродромы: последние новости

Как писал УНИАН, по данным наших источников, в результате дроновой атаки было уничтожено или повреждено более 40 российских самолетов, в том числе стратегических ракетоносцев. Однако эксперты говорят, что оценить реальные потери врага можно будет только после появления спутниковых снимков.

Военный обозреватель Александр Коваленко отмечает, что потеря этих самолетов для России является катастрофой ввиду того, что заменить их просто нечем. Современная Россия не способна изготовить новые самолеты на замену тем, которые сегодня были уничтожены или повреждены.

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