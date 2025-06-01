Известно, что эта схема была применена минимум в двух атаках - по "Оленье" и по авиабазе в Иркутской области.

Атака на аэродром стратегической авиации "Оленья" под Мурманском и авиабазу "Белая" в Иркутской области была осуществлена дронами, которые привезли на грузовиках. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент вылета беспилотников из кузова фуры.

На опубликованных кадрах видно, что на прицепной платформе грузовика стоят металлические контейнеры, из которых по одному вылетают небольшие квадрокоптеры. Рядом на земле лежит, по всей видимости крышка контейнера. Вероятно, она автоматически "отстрелилась", когда водитель остановил машину в заданной точке.

Судя по окуржающему ландшафту и солнечной погоде, это видео снято в Иркутской области, гле дроны атаковали авиабазу "Белая". В Мурманской области сегодня идет дождь.

Видео дня

Тем временем вв Сети распространилось видео, снятое российским военнослужащим, видимо, на аэродроме "Оленья". Молодой человек эмоционально заявляет "Тут п*зда" и показывает горящие самолеты у себя за спиной.

Атака дронов на Россию

Как писал УНИАН, сегодня СБУ провела масштабную спецоперацию, в рамках которой были атакованы четыре аэродрома базирования российской стратегической авиации - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

По словам очевидцев, дроны, атаковавшие аэродромы, не прилетели из Украины. Их поближе к аэродромам привезли на фурах, водители которых, видимо, не знали о характере груза. После доставки груза на точку, дроны начали вылетать из кузова самостоятельно.

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