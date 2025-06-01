Дроны, атаковавшие аэродром "Оленья" под Мурманском, не прелетели туда из Украины. Они стартовали из кузова фуры, которая привезла их в этот район. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
"Фура в Оленегорске стоит на заправке. Приехал водитель - он бегаает, мечется. У него из-под тента, из грузовика дроны вылетают и летят в сторону Высокого (поселок при аэродроме - УНИАН). Там ГАИшники его сейчас повязали. Он говорит: "Мне сказали точку - сюда приехать. Меня встретят". Он приехал - и дроны вылетают один за одним", - говорит закадровый голос на одном из видео, снятых очевидцами.
Это же подтверждают и другие очевидцы на своих видео. Российские СМИ также подтверждают задержание водителя фуры, который вроде бы не знал, что везет дроны.
Авиабаза "Оленья": что известно
Российский военный аэродром "Оленья" расположен в Мурмаснкой области РФ возле города Оленегорск. Этот аэродром используется как основная база для российской стратегической авиации, которая регулярно осуществляет ракетные удары по Украине. Поскольку эта авиабаза расположена в примерно в 1700 км от границ Украины, она является очень трудной целью для беспилотников, запускаемых непосредствненно с украинской территории.
На днях стало известно, что Россиия сконцентрировала на этой авиабазе 20% от всего количества своих стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, что может указывать на подготовку к новому массированому удару по Украине.