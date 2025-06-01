Водитель фуры, по всей видимости, не знал, что за груз он привез.

Дроны, атаковавшие аэродром "Оленья" под Мурманском, не прелетели туда из Украины. Они стартовали из кузова фуры, которая привезла их в этот район. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

"Фура в Оленегорске стоит на заправке. Приехал водитель - он бегаает, мечется. У него из-под тента, из грузовика дроны вылетают и летят в сторону Высокого (поселок при аэродроме - УНИАН). Там ГАИшники его сейчас повязали. Он говорит: "Мне сказали точку - сюда приехать. Меня встретят". Он приехал - и дроны вылетают один за одним", - говорит закадровый голос на одном из видео, снятых очевидцами.

Это же подтверждают и другие очевидцы на своих видео. Российские СМИ также подтверждают задержание водителя фуры, который вроде бы не знал, что везет дроны.

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Авиабаза "Оленья": что известно

Российский военный аэродром "Оленья" расположен в Мурмаснкой области РФ возле города Оленегорск. Этот аэродром используется как основная база для российской стратегической авиации, которая регулярно осуществляет ракетные удары по Украине. Поскольку эта авиабаза расположена в примерно в 1700 км от границ Украины, она является очень трудной целью для беспилотников, запускаемых непосредствненно с украинской территории.

На днях стало известно, что Россиия сконцентрировала на этой авиабазе 20% от всего количества своих стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, что может указывать на подготовку к новому массированому удару по Украине.

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