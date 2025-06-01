Эти атаки, как отметило издание, являются значительной победой украинской программы глубокого удара.

Украина дерзко атаковала беспилотниками четыре военных аэродрома на территории России, уничтожив более 40 боевых самолетов.

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), согласно Military Balance+, базе данных Международного института стратегических исследований, лондонского аналитического центра, до этих атак у россиян было 54 Ту-22М3 и 58 Ту-95М.

"Неясно, сколько из этих самолетов были в рабочем состоянии. В России старые самолеты долгое время хранились и разбирались на запчасти", - отметило издание.

Видео дня

WSJ отмечает, что потеря десятков самолетов дальнего действия, жизненно важных для РФ и ее атак на Украину, нанесет серьезный ущерб российской военной мощи. Дело в том, что в РФ больше не выпускают самолеты Ту-95МС или Ту-22М3, которые были среди поврежденных.

Эти атаки, как отметило издание, являются значительной победой украинской программы глубокого удара, которая использует беспилотники для поражения важных объектов на территории России.

Чтобы оценить масштабы ущерба потребуется время, но, по-видимому, это был значительный удар по возможностям дальней авиации России, сказал Джастин Бронк, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне.

"Украинские спецслужбы нанесли самый сильный удар за всю войну по российскому флоту бомбардировщиков дальней авиации", - констатировал Бронк.

Удары по российским аэродромам

Сегодня днем украинские беспилотники нанесли удары по российским авиабазам "Белая", "Иваново", "Дягилево" и "Оленья", на каждой из которых размещены российские военные самолеты.

Подготовка атаки, получившей название "Паутина", заняла полтора года.

На видео, снятом беспилотниками, видно дым, исходящий от самолетов на аэродроме "Белая" недалеко от границы РФ с Монголией. "Вот как красиво выглядит аэродром "Белая" сейчас", - сказал в видео глава СБУ Василий Малюк.

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