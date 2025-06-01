В мае были ликвидированы девять баллистических ракет "Искандер-М/KN-23".

В течение мая противовоздушная оборона Украины уничтожила 4051 вражескую цель. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Всего за месяц были уничтожены 46 крылатых ракет типа Х-101/Х-55СМ и 14 "Калибров". Также были ликвидированы девять баллистических ракет "Искандер-М/KN-23", пять авиационных ракет Х-59/69, 1892 ударных БПЛА типа "Шахед", 731 разведывательный беспилотник и 1354 дрона других типов.

Кроме того, в мае авиация ВС ВСУ совершила более 769 вылетов. Около 442 из них были совершены на истребительное авиационное прикрытие, а еще около 228 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

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Помимо этого в мае авиацией Сил обороны были уничтожены 365 воздушных целей, а также поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения и места скопления живой силы и военной техники противника.

Хватает ли Украине ракет для систем ПВО

Ранее начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что дефицит ракет для систем противовоздушной обороны в Украине всегда присутствовал. Он отметил, что запасы ракет для противодействия российским атакам постоянно нужно пополнять.

Игнат поделился, что советские запасы вооружений истощаются. В частности, кое-что выходит из строя, кое-что - уничтожается.

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