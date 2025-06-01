Российские силовики устроить обыски на складах в Челябинске, где, как они считают, могли готовить массированный FPV-налет на военную авиацию РФ.

Как пишет Telegram-канал Mash, в сети предположили, что собирать контейнеры с дронами-камикадзе могли в складском помещении на Свердловском тракте - оно расположено в пяти километрах от центра. Сдавали склад за 350 тысяч рублей в месяц.

Арендодателей пустого склада задержали, сейчас опрашивают владельцев соседних помещений, просматривают записи с камер и ищут владельца. Кроме того, в помещении взяли пробы на наличие взрывчатых веществ. Проект ВЧК-ОГПУ пишет, что с этого склада якобы вышли пять фур с контейнерами для дронов-камикадзе:

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"Это промзона, на которой много арендаторов. Помещение, где в контейнеры устанавливали беспилотники, сейчас пустует. Поэтому силовики похватали арендаторов соседних помещений".

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