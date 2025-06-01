После холодной войны британцы избавились от собственных стратегических бомбардировщиков и остались почти "голыми" в плане ядерного оружия.

Великобритания хочет приобрести истребители, способные применять тактическое ядерное оружие, что станет значительным расширением политики сдерживания России. Об этом пишет The Times.

По данным издания, министр обороны Джон Хили и главнокомандующий вооруженными силами адмирал сэр Тони Радакин стремятся приобрести истребители американского производства, способные запускать свободнопадающие бомбы, которые немного слабее обычных ядерных бомб. Премьер-министр Кир Стармер вроде бы дал на это согласие, и сейчас британское правительство ведет очень деликатные переговоры по этому шагу, который станет самым большим развитием сдерживающих сил Великобритании со времен Холодной войны, пишет издание.

В интервью The Sunday Times Хили отказался комментировать переговоры, но признал, что Британия должна адаптироваться к "новой эре угроз", с которой она сталкивается.

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"Мир определенно становится все более опасным. Ядерные риски растут. Сейчас мы сталкиваемся, впервые с конца холодной войны, с серьезным ростом рисков межгосударственного конфликта", - сказал он.

По данным журналистов, в понедельник Кир Стармер объявит о большом "пересмотре" стратегических сил Британии. Ожидается, что будет предложено поставить Британию в предвоенное состояние, что в частности будет предусматривать предложения по перевооружению и возрождению "постоянно активной" оборонной промышленности.

"Урок Украины... заключается в том, что вооруженные силы страны настолько сильны, насколько сильна промышленность, которая за ними стоит", - прокомментировал это министр обороны Хили.

Он подчеркнул, что Великобритания и НАТО должны быть готовы к военному нападению со стороны России. По его словам, пересмотр стратегической обороны "пошлет Москве сигнал" о готовности Британии к борьбе.

Высокопоставленные источники сообщили изданию, что самолет, который хотят купить чиновники для британской армии, это истребитель-невидимка F-35A Lightning. Он может нести термоядерную свободнопадающую бомбу B61, основную авиабомбу Соединенных Штатов. Она имеет мощность от 0,3 до 340 килотонн - первая ядерная бомба, сброшенная на Хиросиму имела 15 килотонн. Ожидается, что Великобритания будет использовать на американских самолетах именно эти американские бомбы, а не свои собственные - в рамках договоренностей НАТО о распределении ядерного оружия.

Если этот план будет воплощен, Великобритания получит второй элемент ядерного сдерживания в дополнение к подводным лодкам-ракетоносцам. Ранее Великобритания имела арсенал тактического ядерного оружия и флот бомбардировщиков для них, но после холодной войны их вывели из эксплуатации.

На сегодня, Великобритания является единственной крупной ядерной державой, которая имеет только одну платформу для запуска своего ядерного арсенала. Например, США и Россия имеют полную ядерную триаду - способность запускать ракеты с суши, воздуха и моря. А вот Франция, которая тоже поигралась в разоружение после холодной войны, избавилась от наземных ядерных ракет, оставив только средства воздушного и морского базирования.

Угроза Третьей мировой войны

Как писал УНИАН, отставной маршал британской авиации Эдвард Стрингер считает, что Запад критически не готов к современной полномасштабной войне, потому что ментально застрял в доктринах прошлого. Он акцентировал, что в то время, когда Украина строит миллионы дронов, британская армия покупает их по несколько штук.

Также мы рассказывали, что во время военных учений НАТО отрабатывают боевые операции, которые реально проводились в российско-украинской войне. В частности, в Финляндии финские и польские военные провели тренировочную операцию, которая повторяла битву за Гостомель в феврале 2022 года.

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