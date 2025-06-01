Эти машины можно купить в автосолоне прямо сегодня, но эксперты советуют трижды подумать, прежде чем делать это.

Покупая новый автомобиль прямо из салона, вы надеетесь получить машину, которая во всем будет лучше старых автомобилей, которые доступны на вторичном рынке. К сожалению, это не всегда так. И даже в таких критических вопросах, как безопасность, новые машины могут уступать своим предшественникам.

Автомобильный портал SlashGear составил список таких проблемных новых автомобилей на базе тестирований безопасности, в частности краш-тестов, проводимых Страховым институтом безопасности дорожного движения и Национальной администрацией безопасности дорожного движения США. Итак, вот наименее безопасные новые машины на сегодня:

Ford Mustang Coupe 2025 года . Mustang всегда был о мощности, стиле и характере. А вот безопасность никогда не была его сильной стороной. Машина имеет проблемы с защитой от бокового удара сзади и повышенный риск опрокидывания. Машина также обеспечивает слабую защиту нижней части тела водителя и пассажиров.

. Mustang всегда был о мощности, стиле и характере. А вот безопасность никогда не была его сильной стороной. Машина имеет проблемы с защитой от бокового удара сзади и повышенный риск опрокидывания. Машина также обеспечивает слабую защиту нижней части тела водителя и пассажиров. Киа К4 2025 года . На первый взгляд, он имеет все, что ищет современный покупатель автомобиля: смелый цифровой интерфейс, расширенные функции безопасности, усовершенствованный круиз-контроль с полной функцией остановки и движения, а также конкурентоспособную цену. Но, как известно, первое впечатление не говорит всей истории. Испытания выявили явное слабое место в защите пассажиров на задних сиденьях. Риск опрокидывания в 9,9% также не успокаивает.

. На первый взгляд, он имеет все, что ищет современный покупатель автомобиля: смелый цифровой интерфейс, расширенные функции безопасности, усовершенствованный круиз-контроль с полной функцией остановки и движения, а также конкурентоспособную цену. Но, как известно, первое впечатление не говорит всей истории. Испытания выявили явное слабое место в защите пассажиров на задних сиденьях. Риск опрокидывания в 9,9% также не успокаивает. Nissan Sentra 2025 года . Сначала кажется, что она оснащена ключевыми технологиями безопасности, такими как предупреждение о лобовом столкновении, предупреждение о выезде из полосы движения, обнаружение слепых зон и торможение в случае неизбежного столкновения. Но на тестах выявились недостатки. Есть проблемы с безопасностью задних пассажиров при лобовых столкновениях. Тест на боковой удар дал не лучшие результаты также.

. Сначала кажется, что она оснащена ключевыми технологиями безопасности, такими как предупреждение о лобовом столкновении, предупреждение о выезде из полосы движения, обнаружение слепых зон и торможение в случае неизбежного столкновения. Но на тестах выявились недостатки. Есть проблемы с безопасностью задних пассажиров при лобовых столкновениях. Тест на боковой удар дал не лучшие результаты также. Volkswagen Jetta 2025 года . Jetta на протяжении многих лет была одним из самых надежных представителей бренда. Модель 2025 года сохраняет эту репутацию, но если присмотреться ближе, появляются некоторые тревожные сигналы, особенно учитывая снижение рейтинга лобового столкновения до четырёх звёзд как для водителя, так и для переднего пассажира. Оценки травм не были обнадеживающими для таза водителя и туловища пассажира на заднем сиденье. Риск опрокидывания 13%.

. Jetta на протяжении многих лет была одним из самых надежных представителей бренда. Модель 2025 года сохраняет эту репутацию, но если присмотреться ближе, появляются некоторые тревожные сигналы, особенно учитывая снижение рейтинга лобового столкновения до четырёх звёзд как для водителя, так и для переднего пассажира. Оценки травм не были обнадеживающими для таза водителя и туловища пассажира на заднем сиденье. Риск опрокидывания 13%. Киа К5 2025 года . На первый взгляд, Kia K5 2025 года выглядит так, будто в нем есть все необходимое. Он элегантный, комфортный и хорошо оснащённый, предлагает изысканный опыт вождения за премиальную цену. В тесте на передний удар с умеренным перекрытием K5 получил общий балл "Плохо" для пассажира сзади. Защита головы и шеи сзади не выдержала, а система ремней безопасности продемонстрировала предельную эффективность. Движение манекена вызывало тревожные сигналы, сигнализируя о слабых задних ремнях безопасности при лобовом столкновении. Тест на боковой удар также не принес особых облегчений.

. На первый взгляд, Kia K5 2025 года выглядит так, будто в нем есть все необходимое. Он элегантный, комфортный и хорошо оснащённый, предлагает изысканный опыт вождения за премиальную цену. В тесте на передний удар с умеренным перекрытием K5 получил общий балл "Плохо" для пассажира сзади. Защита головы и шеи сзади не выдержала, а система ремней безопасности продемонстрировала предельную эффективность. Движение манекена вызывало тревожные сигналы, сигнализируя о слабых задних ремнях безопасности при лобовом столкновении. Тест на боковой удар также не принес особых облегчений. Hyundai Elantra 2025 года . Результаты краш-тестов на умеренное перекрытие спереди дали плохую оценку для манекена заднего пассажира. Передние ремни показали хорошие результаты, но заднее сиденье не смогло надежно удержать манекен.

. Результаты краш-тестов на умеренное перекрытие спереди дали плохую оценку для манекена заднего пассажира. Передние ремни показали хорошие результаты, но заднее сиденье не смогло надежно удержать манекен. Kia Forte 2024 года . Он остается одним из самых дешевых автомобилей, которые можно купить в 2025 году. Дизайн модели был создан еще в 2019 году, и с точки зрения безопасности мало что изменилось. На краш-тесте Forte в целом получил четыре звезды, но оценка за пассажира переднего ряда снизилась до трёх. Он получил низкие оценки как в тестах на умеренное перекрытие спереди, так и в боковом ударе. Результаты на задних сиденьях были особенно низкими - оценки "Плохо" по всем показателям для головы, шеи, туловища и таза.

. Он остается одним из самых дешевых автомобилей, которые можно купить в 2025 году. Дизайн модели был создан еще в 2019 году, и с точки зрения безопасности мало что изменилось. На краш-тесте Forte в целом получил четыре звезды, но оценка за пассажира переднего ряда снизилась до трёх. Он получил низкие оценки как в тестах на умеренное перекрытие спереди, так и в боковом ударе. Результаты на задних сиденьях были особенно низкими - оценки "Плохо" по всем показателям для головы, шеи, туловища и таза. Nissan Altima 2025 года . Как для автомобиля, который не видел полного редизайна с 2019 года, он показывает свой возраст, особенно в плане безопасности. Altima получила оценку "Плохо" в тесте на боковой удар, что свидетельствует о слабых структурных характеристиках. Она также не намного лучше показала себя в тесте на умеренное перекрытие спереди, получив в целом оценку посредственно. Защита пассажиров задних сидений была слабым местом, с низкими оценками за удар туловища и таза, а сам каркас безопасности также получил низкую оценку.

. Как для автомобиля, который не видел полного редизайна с 2019 года, он показывает свой возраст, особенно в плане безопасности. Altima получила оценку "Плохо" в тесте на боковой удар, что свидетельствует о слабых структурных характеристиках. Она также не намного лучше показала себя в тесте на умеренное перекрытие спереди, получив в целом оценку посредственно. Защита пассажиров задних сидений была слабым местом, с низкими оценками за удар туловища и таза, а сам каркас безопасности также получил низкую оценку. Mitsubishi Mirage 2024 года . Дешевизна имеет свою цену, и в этом случае ценой является безопасность. Текущее поколение автомобиля датируется 2014 годом, и с тех пор мало что изменилось. Хотя он хвастается превосходной экономией топлива, дела идут наперекосяк, когда разговор о безопасности. Краш-тест дал ему в целом четыре звезды, но балл за боковое столкновение снизил средний результат до двух звёзд. Защита голеней и стоп была оценена как "плохая". Риск опрокидывания составляет 16,4%, что является самым высоким показателем в этом списке. Кроме того, лобовой краш-тест выявил значительное вторжение в пространство водителя.

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Как писал УНИАН, некоторые автомобили способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок. Однако есть и настоящие рекордсмены, для которых эти цифры являются смешными. Эти авто проехали более 1,5 млн километров.

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