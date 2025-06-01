Этот город в Италии предлагает своим посетителям низкие цены и древние достопримечательности и легенды.

Небольшой город в глубинке Кампании, южном регионе Италии, Беневенто является одной из тех скрытых жемчужин, которые могут похвастаться богатой историей и наследием.

Однако сюда не стекаются туристы со всех усюд, отмечает Traveloffpath. Город является продолжением Беневентума, римского поселения, которое было основано самим Диомедом после легендарной Троянской войны.

За время своего существования Беневенто накопил завидное количество богато украшенных сооружений, таких как:

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Арка Траяна, прекрасно вырезанная римская арка, возведенная между 114 и 117 годами н. э.;

Античный театр, хорошо сохранившееся древнеримское сооружение, относящееся к периоду правления Адриана;

Рокка-деи-Реттори: крепость, построенная на римском фундаменте, в которой сейчас находится музей;

Санта-София: церковь в стиле ломбардского барокко и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО;

Санта-Мария-Ассунта: собор, отличающийся своим аркадным фасадом и неполной квадратной колокольней.

Иностранных туристов в первую очередь привлекают архитектурные сокровища Беневенто, но большинство итальянцев приезжают сюда только ради одного: ведьм.

Известный как Читта делле Стреге, или Город Ведьм, местная мифология Беневенто включает истории о ведьмах, которые собираются под старым ореховым деревом у жуткой реки Сабато, чтобы участвовать в безбожных ритуалах. Эта легенда ходит с 13-го века, и хотя орехового дерева больше нет, прогуливаясь по мощеным средневековым улочкам Беневенто, вы можете найти мини-фигурки ведьм, разбросанные повсюду, странную брошенную шляпу или метлу и, конечно же, ликер Стрега.

Самым известным товаром города является травяной ликер. Производится с 1860 года и в изобилии встречается в сувенирных магазинах, особенно в Strega Alberti на площади Виттория Колонна, где представлен полный ассортимент спиртных напитков Strega.

Помимо прочего, Беневенто популярен своей гастрономией, поскольку здесь находится множество семейных тратторий, в которых до сих пор подают еду традиционным способом. Чтобы попробовать свежую пасту из морепродуктов и лучшую баккалу в городе, обязательно добавьте Osteria Baccaleria Nikila в свой список мест, которые стоит посетить: в среднем заказ закуски, основного блюда и бокала вина обойдется вам примерно в $27.

Хотите более элегантной подачи, сезонных блюд и классических деликатесов Кампании в современной интерпретации? Albori вас точно не разочарует, хотя это заведение среднего уровня, поэтому рассчитывайте заплатить от $45 до $59 за обед из 3 блюд.

Недорогая пиццерия da Gino популярна своей неаполитанской пиццей, приготовленной на дровах, за $11.

Конечно, ни одно посещение Города ведьм не обходится без паба с колдовской тематикой, а паб Beneventum с его эстетикой Гарри Поттера, американскими бургерами и крафтовым пивом — это та самая туристическая ловушка, которую мы все любим.

Еда — не единственное, что здесь недорого: двухместный номер в Старом городе может обойтись всего в $28 за ночь для 2 взрослых в пиковый сезон, а в целом проживание в гостевом доме стоит от $35 до $65 для путешествующих пар.

Даже 4-звездочный Lemi, спа-отель, расположенный в сельской местности среди гор Кампании и в 20 минутах езды от Беневенто, обойдется в $60,50 за ночь для взрослого. Кроме того, в самом центре города есть Hotel Villa Traiano, где можно остановиться за приемлемые $88,50.

Ранее УНИАН.Туризм писал, что назван курортный город в Италии, который хранили в тайне от иностранцев много лет. Этот город на побережье Адриатического моря почти неизвестен иностранным туристам, но в нем можно провести отличный летний отпуск.

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