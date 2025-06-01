Агрессор не сможет компенсировать потерю этих самолетов, потому что они просто уже не производятся.

Потерю стратегическихе бомбардировщиков-ракетоносцев, которые сегодня были уничтожены или повреждены, Россия уже не сможет компенсировать. Об этом заявил в своем Телеграм военный обозреватель Александр Коваленко.

Он отметил, что самолеты Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160 в сегодняшней России не производятся, и то, что выдается российской пропагандой за новые машины, на самом деле было просто "доукомплектацией советских заделов".

"На сегодняшний день Россия не произвела ни одного, абсолютно нового, с нуля, самолёта Ту-22М3 или Ту-160, только доделки со времён СССР. Фактически, всё то, что было повреждено и уничтожено сегодня, не подлежит восстановлению и, тем более, компенсации новым производством", - пишет Коваленко.

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Особенно болезненной для России, по мнению обозревателя, будет потеря ракетоносцев Ту-160 - это самый дорогой и самый уникальный самолет в российсих ВКС, который можно назвать настоящим "единорогом".

"Но, к сожалению, это не последние единороги. А вот кто является последним единорогом, так это самолёты ДРЛО А-50. Тут, думаю, скоро появится ещё больше не менее фееричной информации!" - добавил аналитик.

Атака дронов на Россию: последние новости

Как писал УНИАН, по данным наших источников, сегодня Россия потеряла уничтоженными и поврежденными более 40 самолетов, включая ценные ракетоносцы разных типов. Под удар попали четыре военных аэродрома, вклбчая авиабазы "Оленья" под Мурманском и "Белая" в Иркутской области.

Уникальность это операции состоялас в том, что дроны не прилетели из Украины своим ходом, а были тайно привезены фурами поближе к аэродромам, и запущены с близкого расстояния. При этом они управлялись искусстевнным интеллектом, самостоятельно выбирая цель.

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