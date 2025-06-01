Выборы в Польше: дипломат рассказал, кто из кандидатов является лучшим для Украины

Даже Навроцкий может изменить свою категорическую позицию по членству Украины в НАТО.

Во второй тур президентских выборов в Польше вышли кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которого поддерживает партия "Гражданская коалиция". Второго кандидата считают лучшим вариантом для Украины, но все будет зависеть от того, что будет происходить как внутри Польши, так и за ее пределами. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел, бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью OBOZ.UA.

"Смотрите, когда вы спрашивали о Навроцком, я сказал: в случае его избрания политика в отношении Украины будет более жесткой. В случае избрания Тшасковского - более мягкой. Договариваться с ним будет проще", - сказал он.

Дещица добавил, что независимо от того, кто станет президентом, будущий глава Польши будет находиться под влиянием не только своего электората, но и будет зависеть от решений, ситуации и политики как внутри Польши, так и за ее пределами.

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"Обстоятельства, которые будут складываться, особенно в сфере безопасности, будут существенно влиять на решение следующего президента Польши. Ведь позиция Германии, Франции, Великобритании, Европейского Союза, а в конечном итоге и Соединенных Штатов также будет влиять на позицию польского президента", - подчеркнул дипломат.

Дещица считает, что даже Навроцкий может изменить свою категорическую позицию по членству Украины в НАТО, если, например, изменится позиция США по этому вопросу.

"Они вряд ли будут выступать против позиции Соединенных Штатов, если Вашингтон будет поддерживать вступление Украины в НАТО", - заявил дипломат.

Навроцкий готов отказаться от поддержки вступления Украины в НАТО - что известно

Ранее кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что готов отказаться от поддержки вступления Украины в НАТО в обмен на политическую поддержку от Славомира Менцена. Так он отреагировал на сообщение Мецена, в котором он пригласил Навроцкого и мэра Варшавы Рафала Тшасковского на разговор, где попросит их подписать "декларацию, которая будет отвечать ожиданиям его избирателей".

В предложенной Менценом декларации упоминаются, в частности, отказ отправлять польских солдат на территорию Украины и отказ от подписания закона о ратификации вступления Украины в НАТО.

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