Если будут зафиксированы операции, которые похожи на предпринимательскую деятельность, NovaPay может запросить предоставить информацию о происхождении этих средств.

Сервис NovaPay с 1 июня устанавливает новые лимиты для онлайн-оплат и денежных переводов. Они будут определяться индивидуально для каждого пользователя, пишет 7eminar.

Отмечается, что каждому пользователю сообщат размер лимита, который будет установлен для него, в мобильном приложении NovaPay. Как пишет ряд СМИ и пользователей в соцсетях, некоторым предпринимателям и постояннным клиентам "Новой почты" уже начали приходить письма и звонки, что уже с 1 июня физические лица смогут отправлять наложенным платежом не более 5 посылок в месяц, а общая сумма таких отправлений не сможет превышать 30 тысяч гривень.

В издании добавили, что для того, чтобы избежать таких ограничений и работать в полном объеме, необходимо зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).

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Если с 1 июня будут зафиксированы операции, которые похожи на предпринимательскую деятельность, NovaPay может запросить предоставить информацию о происхождении этих средств.

Журналисты связались со службой поддержки NovaPay, чтобы выяснить, с чем связаны такие изменения.

"Обращаем внимание, что квартального лимита больше не существует. Если вы планируете регулярные переводы или получение наложенного платежа, единственный официальный вариант - подключение Контроля-Оплаты (КО) и работа с оплатой налогов. Почему такие изменения? Государственные органы (НБУ, Минфин, Налоговая) усиливают контроль за налогами и их декларированием. Поэтому с 1 июня, если мы заметим у вас операции, похожие на предпринимательскую деятельность - мы можем попросить предоставить пояснения по операциям с использованием наложенного платежа при любых суммах. В случае отсутствия ответов или подозрения на скрытую предпринимательскую деятельность, счет может быть временно ограничен. Если вы действительно ведете коммерческую деятельность - советуем перейти на официальный формат с подключением КО. Это позволит спокойно работать, принимать платежи и избегать налоговых рисков", - ответили в NovaPay.

"Новая почта" - другие новости

Ранее "Новая почта" открыла собственный таможенный склад в Польше. Он позволяет бизнесу сосредоточиться на развитии продукта, маркетинга и клиентском сервисе, а все складские и логистические процессы берет на себя компания.

Кроме того, "Новая почта" закрыла свое последнее отделение в Константиновке Донецкой области. Несмотря на массированные российские обстрелы, в отделении продолжали работать два человека.

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