Возможно, некоторые из российских самолетов не полностью уничтожены, и их можно отремонтировать, но это в любом случае как минимум выводит их из строя на долгое время.

Удары дронов СБУ по военным аэродромам нанесут значительный урон возможностям России бить крылатыми ракетами по украинским городам.

Таким образом, как отметил аналитик Би-би-си по вооружениям Крис Партридж, основные военные активы России оказались уязвимыми. Он отметил, что бомбардировщики Ту-95, которые, по данным СБУ, входят в число уничтоженных, в начале этого года нанесли крупнейший удар по Украине ракетами Х-101.

В целом именно эти бомбардировщики россияне широко используют с самого начала полномасштабного вторжения в Украину и поэтому являются ключевой целью для ВСУ.

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Партридж акцентировал, что радиус действия ракет, выпущенных Ту-95 составляет тысячи километров, что позволяет действовать этим бомбардировщикам в относительно безопасном российском воздушном пространстве.

Но не менее значимым, как отметил обозреватель, является потеря А-50, чья задача заключается в обнаружении вражеских самолетов и ракет и передаче даных о них российским истребителям для поражения.

"Что касается самих ударов, то использование беспилотников так близко к целям означает, что традиционные российские системы самообороны, такие как дальние ЗРК С-300/С-400, и даже их аналоги с меньшей дальностью действия, такие как "Панцирь-С1", неэффективны", - констатировал обозреватель.

Это, как добавил Партридж, также означает, что своевременного предупреждения об атаке, которое позволило бы увести самолеты, не было:

Возможно, некоторые из российских самолетов не полностью уничтожены, и их можно отремонтировать, но это в любом случае как минимум выводит их из строя на долгое время. Еще более тревожным для Москвы является то, что это снова указывает на уязвимость крупных военных объектов, находящихся на территории РФ".

Удар по российским аэродромам

Дроны СБУ поразили 41 российский самолет, спецоперацию готовили более полутора лет. Контролировал ход операции лично президент Владимир Зеленский.

С точки зрения экономической эффективности операция Украины не имеет равных. Так, если один украинский FPV-беспилотник может стоить всего $300-$600, то, например, модернизированный российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС стоит более $100 млн.

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