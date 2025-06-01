По словам министра обороны Британии, нужно извлекать уроки из российского вторжения в Украину.

Оборонный осмотр Великобритании пошлет "послание Москве" о готовности страны воевать, если это будет необходимо. Об этом заявил министр обороны Британии Джон Хили в интервью BBC.

Такое заявление прозвучало после того, как правительство страны объявило, что потратит 1,5 млрд фунтов стерлингов на строительство по меньшей мере шести новых оборонных заводов и создаст 1800 рабочих мест по всей Великобритании.

В BBC подчеркнули, что в стратегическом оборонном осмотре, который будет обнародован в понедельник, сделают вывод о том, что Британия стоит перед "новой эпохой угроз" и будет предупреждена о "непосредственной и неотложной" опасности со стороны РФ и других стран, в том числе Китая.

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По словам Хили, осмотр определит "новые крупные инвестиции в нашу национальную безопасность" и пошлет мощный сигнал вражеским странам.

Также министр обороны во время своего визита на завод в Стивенейджи, где собирают ракеты Storm Shadow, отметил, что правительство поддержит закупку до семи тысяч единиц оружия большой дальности отечественного производства.

В Минобороны страны добавили, что благодаря новому финансированию расходы Великобритании на боеприпасы достигнут 6 млрд фунтов стерлингов.

"Шесть миллиардов в течение следующих пяти лет на таких заводах, как этот, которые позволят нам не только производить боеприпасы, которыми мы оснастим наши войска в будущем, но и создавать рабочие места в каждой части Великобритании - 1800 новых рабочих мест в каждой стране Соединенного Королевства", - заверил Хили.

Кроме того, он подчеркнул:

"Это также послание и Москве. Британия выступает за усиление наших вооруженных сил, но одновременно и за усиление нашей промышленной базы, и это часть нашей готовности воевать, если потребуется, но сила, которая будет сдерживать эти бои в будущем".

Хили добавил, что оборонная промышленность Великобритании станет "двигателем экономического роста" и "будет способствовать созданию квалифицированных рабочих мест в каждой стране и регионе".

"Тяжелые уроки незаконного вторжения [президента России Владимира] Путина в Украину показывают, что армия настолько сильна, насколько сильна промышленность, которая стоит за ней. Мы укрепляем промышленную базу Великобритании, чтобы лучше сдерживать наших противников и сделать Великобританию безопасной дома и сильной за рубежом", - отметил министр.

Как Британия поддерживает Украину в войне с РФ - последние новости

Как писал УНИАН, в мае Великобритания ввела против РФ новый пакет жестких санкций. Новые ограничения направлены против военного, энергетического и финансового секторов России.

Отмечается, что новые санкции направлены на все уровни группы "Агентство социального проектирования", которая ранее попала под ограничения 2024 года, а также Лондон назвал эту группу российской дезинформационной структурой.

На такой пакет санкций отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Великобритания в этом пакете учла и украинские предложения.

"Она (Великобритания - УНИАН) осуществила один из самых масштабных санкционных ударов против России с начала полномасштабного вторжения. Более 100 новых санкционных целей", - отметил он.

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что его страна работает над восстановлением авиасообщения с Украиной. Он заверил, что британские эксперты работают на местах для того, чтобы "поддержать восстановление авиасообщения с Украиной, как только будет достигнуто прекращение огня".

"Это займет определенное время, но это станет огромным моментом в восстановлении украинской экономики, повышении доверия инвесторов и помощи воссоединить семьи, разлученные войной", - подчеркнул Стармер.

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