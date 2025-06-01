Российские блогеры считают, что спецоперация СБУ прошла успешно из-за слабой защиты аэродромов.

Сегодня, 1 июня Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу России. В результате этой операции были нанесены удары как минимум по четырем аэродромам. Российские "военкоры" и "эксперты" массово жалуются на провал обороны этих объектов.

Сперва в РФ не стали признавать удары дронами по аэродромам, называя "фейками" видео, которые начали публиковать украинцы. Тем не менее российские военные блогеры решили рассказать об этом.

В частности, российский блогер Fighterbomber, близкий к Военно-воздушным силам РФ, заявил, что сегодняшний день позже назовут "черным днем дальней авиации России".

Видео дня

"Удивительно, но ни покрышки, ни нарисованные на бетоне самолеты, ни "мечи джедаев", ни ПВНы (проблесковые визуальные огни - УНИАН) через каждые сто метров не спасли самолеты... Личный состав авиабаз подняли в ружье, но что он сможет сделать сейчас с такими дронами, я не очень представляю. Считать разве что", - написал он.

Кроме того, эксперт Центра военно-политической журналистики РФ Борис Рожин возмутился тем, что атакованные аэродромы не были обеспечены надежной защитой.

"Противник публикует данные объективного контроля ударов по бомбардировщикам Ту-95 с помощью FPV-дронов на авиабазе в Оленегорске. Полный провал структур отвечавших за охрану аэродромов стратегической авиации. Ни ангаров, ни РЭБа, ни охраны со стрелковым оружием", - заявил он.

Ведущий Telegram-канала "Старше Эдды" Илья Мерш считает, что сегодняшняя спецоперация прошла успешно для Украны из-за слабой охраны военных объектов.

"Скажу одно, кто-то видимо до сих пор думал, что расстояние в современной войне является достаточным фактором безопасности. Когда так думаешь и забиваешь на рассредоточение, на охрану и оборону, то получаешь то, что получаешь... Посыпать голову пеплом и верещать не имеет смысла, имеет смысл пересмотреть как подход к работе, так и вообще к осмыслению того, как надо воевать. Черный день авиации...", - написал он.

Удары по российским аэродромам - важные новости

Напомним, что 1 июня Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской авиации в тылу России.

Как пишет Clash Report, вследствие массированной атаки было повреждено более 40 самолетов, включая бомбардировщики А-50, Ту-95 и Ту-22М3. Это свидетельствует о полном провале в обеспечении безопасности стратегических аэродромов России.

Кроме того, выяснилось, что дроны, атаковавшие сегодня аэродром "Оленья" под Мурманском, не прелетели туда из Украины. Они стартовали из кузова фуры, которая привезла их в этот район, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.

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