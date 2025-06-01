Оккупанты снарядили морские носители "Калибрами".

По данным украинской разведки, накануне масштабной атаки на российские военные аэродромы оккупанты готовились к очередному массированному обстрелу Украины.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, захватчики еженедельно увеличивали количество дронов-камикадзе, которые атаковали Украину - прошлой ночью Воздушные силы зафиксировали почти 500 БПЛА.

Кроме того, россияне уже подготовили ракеты типа "Калибр" с морских носителей. Зеленский подчеркнул, что украинцы не должны игнорировать сигналы воздушной тревоги:

Видео дня

"Мы понимаем, с кем имеем дело. Мы будем защищаться всеми методами, которые доступны нам, доступны Украине, доступны украинцам. Мы ни секунды не хотели этой войны. Мы предлагали россиянам прекращение огня. Еще с 11 марта на столе - американское предложение полного, безусловного прекращения огня".

Операция СБУ на территории России

Как сообщал УНИАН, сегодня днем российские авиационные базы подверглись массированной атаке FPV-дронов. В сети появилось множество видео, на которых можно увидеть, как беспилотники вылетают прямо из фур неподалеку этих объектов.

За операцией под названием "Паутина" стоит Служба безопасности Украины. Согласно их данным, под ударом оказалось более 40 единиц российской авиации, в том числе стратегические носители ракет.

Российская Федерация потеряла до 34% авиапотенциала, способного атаковать Украину крылатыми ракетами.

Президент вечером сообщил, что операцию начали планировать еще 1,5 года назад. Людей, которые ее готовили, удалось вовремя вывести с российской территории.

По словам российских захватчиков, дроны били по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Минобороны отчитывается о возгорании нескольких единиц авиационной техники в Мурманской и Иркутской областях.

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