Беспрецедентный момент в войне: в The Telegraph рассказали, как СБУ провела операцию 'Паутина'

Вероятно, в спецоперацию пришлось внести некоторые изменения после того, как РФ передислоцировала часть своих стратегических бомбардировщиков.

Сегодня, 1 июня, Служба безопасности Украины успешно провела операцию "Паутина", в рамках которой были нанесены удары беспилотниками сразу по четырем аэродромам на территории России. Всего был поражен 41 российский военный самолет, а общая стоимость ущерба оценивается примерно в 7 миллиардов долларов.

Как пишет The Telegraph, это тщательно спланированная спецоперация, подготовка к которой заняла много времени. Более того, атака произошла в критический момент войны, когда стало ясно, что мирный план президента США Дональда Трампа не работает.

Как СБУ удалось провернуть операцию "Паутина"

Украинские дроны перед атакой вылетели из грузовых контейнеров фур, которые были припаркованы рядом с аэродромами, напомнили в издании. Журналисты отметили, что панели контейнеров которых были модифицированы таким образом, чтобы дистанционно убираться по нажатию кнопки.

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В течение нескольких недель беспилотники контрабандой ввозились в Россию под контролем СБУ. В издании предположили, что, вероятнее всего, изначальные планы пришлось изменить из-за того, что Россия не так давно передислоцировала основную часть своего парка стратегических бомбардировщиков.

В издании не исключают, что водители грузовиков, в которых находились дроны, могли не знать, что именно они перевозят. Местные жители, проживающие неподалеку от авиабазы "Оленья" на Кольском полуострове, рассказывали в соцсетях о том, что водитель одной из таких фур в панике бегал по улицам, когда из кузова его грузовика начали вылетать дроны. Позже он рассказал полицейским, что ему было приказано припарковать грузовик на стоянке недалеко от Оленегорска, где его кто-то встретит.

Есть и сообщения о том, что дроны, которые наносили удары по российской авиации, были оснащены технологиями искусственного интеллекта, благодаря чему они автоматически распознали цели и навелись на них.

Были уничтожены "жирные" цели

В издании подчеркнули, что для России пораженные самолеты имели большое значение. Среди целей - стратегический бомбардировщик Ту-95, который способен нести как ядерные, так и обычные боеголовки, а также Ту-160, который является самым большим сверхзвуковым бомбардировщиком.

Также среди уничтоженных самолетов, по словам представителей украинской разведки, были не только бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3, но и А-50 "Оплот", который является одним из немногих самолетов раннего предупреждения и управления воздушным движением, оставшихся в арсенале РФ. Его стоимость оценивается почти в 310 миллионов долларов.

Беспрецедентный момент в войне

В издании добавили, что спецоперация "Паутина" опиралась не на беспилотники дальнего радиуса, к которым могли быть готовы россияне, а на небольшие FPV-дроны со взрывчаткой. Эту атаку российские "военкоры" уже поспешили сравнить с нападением на Перл-Харбор японскими войсками в 1941 году.

Журналисты считают, что эта операция СБУ знаменуют собой беспрецедентный момент в войне. Всего за пару часов были уничтожены десятки самолетов, что является потрясающим результатом для Украины.

В издании подчеркнули, что эта операция также является и посланием не только для Москвы, но и для Запада. Украина дает понять, что она все еще способна дать отпор врагу.

Особенно важно то, что атака по российским аэродромам произошла всего за день до следующего раунда переговоров в Турции между Украиной и Россией, на котором, вероятно, Москва могла выдвинуть очередные нереалистичные требования, отметили в издании. Теперь же уверенность российского диктатора Владимира Путина в своей победе может заметно снизиться.

В издании поделились, что президент Украины Владимир Зеленский участвовал в операции "Паутина" с момента начала ее планирования 18 месяцев назад. Скоординированные атаки на российские аэродромы проводились и раньше, но именно эта операция превзошла самые страшные кошмары Москвы.

По словам представителей украинской разведки, все те, кто заведомо участвовал в операции, благополучно вернулись домой, а их миссия была выполнена успешно.

Зеленский рассказал новые факты об операции "Паутина"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время спецоперации "Паутина" было использовано 117 дронов, которыми управляло такое же количество операторов. Он заявил, что это уникальная операция.

Зеленский также подтвердил информацию СБУ о том, что было поражено 34% стратегических ракетоносцев России. По его словам, на этапе подготовки наши люди действовали на территории разных российских регионов - в трех часовых поясах.

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