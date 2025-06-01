Создатели заинтриговали поклонников сериала с первых кадров.

Стриминговый сервис Netflix показал первые шесть минут второго долгожданного сезона популярного комедийного хоррор-сериала "Уэнздей".

Не секрет, что уже совсем скоро главная актриса Дженна Ортега вернется в своей известной роли дочери семейки Аддамс на экраны. В опубликованном ролике показано, что девочка продолжает свои расследования и решила направиться самостоятельно к маньяку. Однако он смог ее поймать и завязать. Но Уэнздей находит методы, как его перехитрить и наказать за все преступления.

К слову, премьера сезона запланирована на 2025 год, однако еще неизвестна точная дата выхода. Исполнительным продюсером ленты стал Альфред Гоф и Майлз Миллар, а режиссером - Тим Бертон. Кроме Ортеги в актерский состав второго сезона вошли Эмма Майерс, Джой Сандей, Хантер Духан, Джорджи Фармер и другие. Также зрители увидят в сериале Леди Гагу, которая сыграет эпизодическую роль.

Видео дня

О чем первый сезон сериала "Уэнздей"

Первый сезон вышел в 2022 году. По сюжету 16-летняя Уэнздей Адамс становится студенткой академии "Невермор", где пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями и раскрыть древнюю тайну.

Напомним, ранее Netflix представил официальный трейлер третьего сезона сериала "Игра в кальмара".

Вас также могут заинтересовать новости: