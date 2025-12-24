Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил о критической важности поддержки Киева и срочного перевооружения Европы.

В завершение 2025 года Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал к продолжению поддержки Украины, предупреждая, что Европа столкнется с растущими рисками для безопасности, если ее решимость пошатнется.

Поэтому, чтобы не дать кремлевскому диктатору Владимиру Путину попытаться напасть на страну-члена НАТО, Украина должна оставаться сильной, заявил он в недавнем интервью агентству Deutsche Presse-Agentur (DPA).

Он также подчеркнул о необходимости увеличения оборонных расходов членами НАТО в соответствии с обязательствами, согласованными на саммите альянса в Гааге в июне. "Если мы выполним эти два условия, мы будем достаточно сильны, чтобы защитить себя, и Путин никогда не решится [напасть]", – сказал Рютте, имея в виду потенциальную атаку России на альянс.

Бывший премьер-министр Нидерландов также подчеркнул, что перевооружение должно происходить быстро. По его словам, согласно оценкам разведки, в противном случае ситуация с безопасностью может стать опасной уже в 2027 году. В качестве доказательства угрозы, исходящей от Путина, Рютте указал на военные расходы России, отметив, что Москва сейчас направляет на оборону более 40% своего государственного бюджета.

Он добавил, что война в Украине продемонстрировала готовность Путина мириться с тяжелыми потерями, сославшись на оценки, согласно которым около 1,1 миллиона российских солдат были убиты или ранены на протяжении почти 4 лет полномасштабных боевых действий.

Другие заявления генсека НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что страны Европы готовы направить войска в Украину, если Путин сорвет перемирие. По словам Марка Рютте, Путин должен понять, что новая атака стала бы для него фатальной.

Кроме того, он также прокомментировал возобновление призыва на военную службу в Германии. "Когда я смотрю на Германию – а также на мою собственную страну, Нидерланды – я вижу явное большинство, которое понимает угрозу и необходимость защищать свою страну", - сказал он.

